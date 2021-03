Tym wykonaniem hymnu przebiła nawet Edytę Górniak. "Na to są paragrafy" [WIDEO]

Lidia Kopania to piosenkarka, autorka tekstów, celebrytka. Najbardziej znana jest chyba z próby występu na Eurowizji w 2009 roku, gdzie reprezentowała Polskę, ale przepadła w eliminacjach (w półfinale w Moskwie zajęła 12. miejsce). Teraz wraca, ale pewnie by nie wróciła, gdyby nie jeden z internautów, który w odmętach internetu odkopał nagranie z lipcowej gali Tymex Boxing Night 12, gdzie Kopania odśpiewała polski hymn.

"Edyta Górniak zdetronizowana" - podpisał wideo internauta, który wrzucił nagranie, a w komentarzach inni byli bezlitośni. "Wytrzymałem 10 sekund i nokaut", "Masakra", "Jejku, co to ma być?" "Podobno są na to paragrafy" - pisali inni i też porównywali występ Kopani do słynnego już występu Górniak, która odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego przed meczem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Korei i Japonii w 2002 roku.

Występ Kopani może i był - delikatnie mówiąc - kontrowersyjny, ale to nie przeszkodziło Damianowi Wrzesińskiemu chwilę później pokonać w walce wieczoru Wenezuelczyka Otto Gameza. Polak wygrał przez nokaut w czwartej rundzie.