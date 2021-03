Powrót Artura Szpilki coraz bliżej. "Dawać mi tę datę!"

Szpilka zawalczy z Różańskim najprawdopodobniej w kwietniu, a stawką pojedynku może być pas WBC International w dywizji bridgerweight. Dla Szpilki to będzie również ostatnia walka zorganizowana we współpracy z promotorem Andrzejem Wasilewskim, z którym związany był od początku swojej kariery.

Zobacz wideo Szpilka: Powiedziałem Jankowi Błachowiczowi, że na jego walkę ubiorę się w garnitur

W czwartek na Twitterze Artur Szpilka zamieścił swoje zdjęcie z treningu. W podpisie oznaczył Wasilewskiego i zaapelował do niego. - Mr Wasilewski dawać mi tę datę walki – napisał Szpilka. Nadal bowiem nie wiadomo, kiedy konkretnie dojdzie do wyczekiwanego starcia. Negocjacje się przeciągają od kilku miesięcy. Jednym z powodów jest to, że Szpilka nie chciał zgodzić się na warunki finansowe.

Gala odbędzie się najprawdopodobniej w Rzeszowie, a obejrzeć ją można będzie w systemie PPV. Artur Szpilka ostatnią walkę stoczył w marcu 2020 roku. Zmierzył się Siergiejem Radczenką i wygrał po kontrowersyjnym werdykcie. Natomiast Łukasz Różański ostatni raz w ringu pojawił się we wrześniu. Jego rywalem był Ozcan Cetinkaya. Polak wygrał przez techniczny nokaut i było to jego 13 zwycięstwo w 13 walce w zawodowej karierze.