Błachowicz stanął twarzą w twarz z rywalem. "Nawet mnie nie dotknie" [WIDEO]

- Chcę zmienić historię, po to tu jestem - mówił Israel Adesanya, 31-letni Nigeryjczyk, który zmienił kategorię ze średniej na półciężką (93 kg), by spróbować zdobyć drugi pas UFC. Ten należy obecnie do Jana Błachowicza, który we wrześniu znokautował w drugiej rundzie Dominicka Reyesa i teraz - na gali UFC 259 (w nocy z soboty na niedzielę) - będzie bronił pasa po raz pierwszy. - Adesanya to świetny zawodnik, ale jego też spróbuję znokautować. Użyję do tego całej swojej siły i umiejętności - powiedział 38-letni Polak.

"Błachowicz mnie nawet nie dotknie"

Błachowicz te słowa wypowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej przed walką, gdzie pojawił się także Adesanya, który już wcześniej zapowiadał, że nie da się nawet dotknąć. - Ostatnio sporo trenuję brazylijskiego jiu-jitsu, choć i tak mam wrażenie, że ciągle za mało. Ale moje umiejętności rosną. Wiem to od Andre Galvao [brazylijski grappler, zawodnik MMA, sześciokrotny mistrz świata BJJ] i od moich sparingpartnerów, od których też dostaję sporo pozytywnych sygnałów - powiedział Nigeryjczyk, którego na konferencji pochwalił także szef UFC Dana White. - Adesanya to zawodnik, który może zapełniać stadiony. Niech tylko dalej robi swoje, a być może już niedługo to się uda, bo planujemy zorganizować galę z publicznością w Houston. Na razie jednak gala w Las Vegas, gdzie faktycznie mamy kartę roku. I jak dla mnie, póki co, może tak pozostać - przyznał White.

UFC 259. Karta walk

Karta główna:

93 kg: Jan Błachowicz (27-8) vs. Israel Adesanya (20-0) - o pas wagi półciężkiej

66 kg: Amanda Nunes (20-4) vs. Megan Anderson (10-4) - o pas wagi piórkowej

61 kg: Petr Yan (15-1) vs. Aljamain Sterling (19-3) - o pas wagi koguciej

70: Islam Makhachev (18-1) vs. Drew Dober (23-9, 1 N/C)

93 kg: Thiago Santos (21-8) vs. Aleksandar Rakic (13-2)

Karta wstępna:

61 kg: Dominick Cruz (22-3) vs. Casey Kenney (16-2-1)

61 kg: Song Yadong (16-4-1, 1 N/C) vs. Kyler Phillips (8-1)

57 kg: Joseph Benavidez (28-7) vs. Askar Askarov (13-0-1)

57 kg: Rogerio Bontorin (16-2, 1 N/C) vs. Kai Kara-France (21-9, 1 N/C)

52 kg: Livinha Souza (14-2) vs. Amanda Lemos (8-1-1)

Karta przedwstępna: