Są szczegóły kontuzji "Popka". Fame MMA wydało oświadczenie

"Niestety, Paweł Popek Mikołajuw doznał wieloodłamowego złamania kości śródręcza" - czytamy na Instagramie Fame MMA. Według informacji radia Eska 42-latek odczuwał ból w nadgarstku już kilka tygodni temu, jednak niedawno nasilił się on w trakcie jednego ze sparingów.

"Popek" przejdzie operację. Jak długa będzie przerwa Pawła Mikołajuwa?

Media informują, że Paweł "Popek" Mikołajuw przejdzie operację w najbliższy czwartek (4 marca). Po wykonanym zabiegu ręka rapera będzie w gipsie przez co najmniej sześć tygodni. To oznacza, że "Popek" nie wystąpi na gali Fame MMA 10, która zaplanowana została na 17 kwietnia. Nie wiadomo jednak co dalej ze współpracą Mikołajuwa z federacją. Władze Fame MMA zapowiedziały już chęć organizacji 1.1 odsłony wydarzenia, które ma się odbyć w połowie września.

Kto zastąpi "Popka" na gali Fame MMA 9? Federacja nie narzeka na brak ofert

Kontuzja "Popka" wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych. Chęć walki z "Kizo" wykazało wielu zawodników związanych ze sportami walki. Jednym z nich jest Norman Parke, który przy okazji ostatniej konferencji prasowej Fame MMA został ogłoszony jako jeden z uczestników walki wieczoru na kwietniowej gali. Były zawodnik UFC i KSW zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

Gala FAME MMA 9 odbędzie się już w sobotę 6 marca. W drugiej walce wieczoru zmierzą się youtuberzy Kacper "Blonsky" Błoński i Sylwester Wardęga. Transmisja będzie dostępna w systemie PPV.