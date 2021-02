Ale bestia! Pudzianowski ma nowego lokatora. Jest większy od niego

"Ale bestia, posąg też ładny" - piszą w komentarzach pod postem Mariusza Pudzianowskiego, który wrzucił na Instagram zdjęcie, jak pozuje z wielką rzeźbą. Sobowtórem - jak sam go nazwał - którego otrzymał na 44. urodziny. Te Pudzianowski świętował 7 lutego, ale prezent do niego dotarł z delikatnym opóźnieniem. "Ten mój lokator-sobowtór trochę większy od oryginału zrobił się i zajął mi pół pokoju" - podpisał zdjęcie Pudzianowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana! Powiedział dość

Dyskwalifikacja! Sędzia przerwał walkę, a Szpilka nie dowierzał. "Zje***ł"

Pudzianowski przed kolejną walką w KSW. "To jest mój plan"

Sergine Ousmane Dia, zwany w Senegalu "Bombardierem", to najbliższy rywal Pudzianowskiego, z którym zawalczy już 20 marca na KSW 59 w Łodzi. Ousmane Dia to dwukrotny mistrz świata w laamb, czyli senegalskich zapasach. Fani pokochali go za agresywny styl i monstrualne warunki fizyczne, bo "Bombardier" - który w zawodowym MMA stoczył na razie dwa pojedynki (oba wygrał) - mierzy 198 cm i waży ponad 140 kg, czyli o 15 kg więcej od Pudzianowskiego.

Faworytem bukmacherów, i to dość wyraźnym, jest Pudzianowski. Polak ma już ponad 11 lat doświadczenia w klatce i za sobą 20 walk. - Będę musiał uważać, by mnie nie obalił. Co prawda mnie trudno położyć, ale gdy wejdzie efekt zmęczenia, to można samemu się wyłożyć. To kawał chłopa i gdyby się na mnie położył, to mamo ratuj - śmieje się Pudzianowski, a zapytany o plan, powtarza: - Przede wszystkim nie dać się złapać i nie dać położyć na plecy.