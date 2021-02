Co to była za bomba! "Zadyma" powalił rywala wyższego o głowę [WIDEO]

- Jestem krępy, mam 172 cm wzrostu, a zawodnicy w mojej kategorii są czasem wyżsi ode mnie o głowę - mówił dwa lata temu Tomasz "Zadyma" Gromadzki w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Jeszcze wtedy jako pięściarz i kickbokser. W piątek zawalczył jednak na gołe pięści na gali Gromdy. Nie zmieniło się tylko to, że dalej mierzył się z większymi od siebie. Ale dla "Zadymy" to był żaden problem, bo w pierwszej ćwierćfinałowej walce efektownie znokautował blisko 10 kg cięższego i 10 cm wyższego Dominika "Domino" Machlika, a potem uporał się jeszcze z dwoma rywalami i wygrał czwartą galę Gromdy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Już nie muszą bić się na ulicach. Mogą robić to legalnie na Gromdzie"

- Nie wiem, czy on dużo będzie pamiętał z tej walki. Co to była za bomba - zachwycali się komentatorzy po nokautującym ciosie Gromadzkiego, który w ćwierćfinale potężnym lewym powalił Machlika. - Jestem zadowolony, takie ciosy wchodzą bardzo rzadko - mówił po walce "Zadyma".

Czym jest Gromda?

Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych): Achilles, Byku, Hulk, Doberman, Grabarz, Hunter, Domino, Zadyma. Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści. Zorganizowany przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego. Już po raz kolejny, bo w piątek odbyła się czwarta gala tej federacji.

Gromda 4. Wyniki gali

Ćwierćfinały

Paweł "Byku" Strzelczyk pok. Damiana ”Achillesa" Kowalczyka przez KO, runda 1

Daniel "Hunter" Więcławski pok. Damiana "Grabarza" Zaparta przez TKO, runda 2

Piotr "Hulk" Bączyk pok. Krzysztofa "Dobermana" Pietraszka przez poddanie, runda 1

Tomasz "Zadyma" Gromadzki pok. Dominika "Domino" Machlika przez KO, runda 1

Półfinały

Paweł "Byku" Strzelczyk pok. Piotra "Hulka" Bączyka przez poddanie (kontuzja)

Tomasz "Zadyma" Gromadzki pok. Daniela "Huntera" Więcławskiego przez dyskwalifikację, runda 5

Finał