Jan Błachowicz rusza po obronę pasa UFC. "Mogłem walczyć już w grudniu"

Dzieli nas kilkanaście dni od walki Jana Błachowicza o obronę pasa mistrzowskiego UFC kategorii półciężkiej. 37-letni zawodnik MMA (27-8, 8 KO, 9 SUB) zmierzy się z, jak dotąd, niepokonanym Nigeryjczykiem Israelem Adesanyą (20-0, 15 KO) w walce wieczoru na gali UFC 259. Adesanya walczył po raz ostatni we wrześniu 2020 roku, kiedy to w Abu Zabi przez TKO pokonał Brazylijczyka Paulo Costę.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka z udziałem Jana Błachowicza. "Najlepszy rodzaj zarobkowania"

Błachowicz mógł bronić pas mistrzowski już w grudniu. "Szybko otrzymałem propozycję"

Dla Israela Adesanyi pojedynek o pas mistrzowski UFC kategorii półciężkiej będzie pierwszym starciem w tej kategorii. Jak dotąd Nigeryjczyk walczył w wadze średniej, gdzie pokonał m.in. Andersona Silvę, Roberta Whittakera czy Kelvina Gasteluma. W wypowiedziach dla mediów Adesanya wydaje się bardzo pewny siebie. – Miałem trudniejsze walki, szczerze mówiąc. Jeśli miałbym to pokazać w skali od 0 do 10, to Jana Błachowicza oceniam na 7, może 7,5. Myślę, że to uczciwa ocena – mówił Nigeryjczyk.

Jan Błachowicz udzielił wywiadu "Polsatowi Sport", w którym zdradził, że dostał propozycję walki z Israelem Adesanyą już kilkanaście godzin po walce z Dominickiem Reyesem. Jak się okazuje, Polak mógł bronić pasa już w grudniu zeszłego roku. – Po walce z Reyesem od razu pojawiła się propozycja walki z Adesanyą. Kilkanaście godzin po walce już ją dostałem, tylko że na grudzień. Powiedziałem, że grudzień odpada, zaproponowałem marzec. Jest marzec, jest Israel. Cieszę się, że dotarłem do takiego momentu w swoim życiu sportowym. Mogę walczyć z kimś takim, jak Adesanya, w takiej walce, w takiej karcie, dla największej organizacji MMA na świecie – mówił mistrz kategorii półciężkiej.

Jan Błachowicz został też zapytany o to, czy w porównaniu do przygotowań do walki z Reyesem coś uległo zmianie. – Nic nie zmienialiśmy, idziemy cały czas tym samym schematem. Jedyna różnica to inna taktyka i inni sparingpartnerzy – podkreślał Błachowicz. Walkę Jana Błachowicza z Israelem Adesanyą będzie można obejrzeć 6 marca 2021 na antenie Polsatu Sport, ale też w serwisie Ipla.tv.