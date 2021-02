Krwawy pojedynek na gali FEN. Polak wyszedł zwycięsko z tej bitwy [WIDEO]

Szymon Dusza nie miał żadnych problemów z Ronaldem Cambalem, masakrując jego nogę wykroczną, a następnie łokciami mocno rozcinając głowę rywala. Polak wygrał w bardzo krwawym pojedynku.

Udany debiut Oleksiejczuka

Oleksiejczuk - to nazwisko kojarzy każdy fan MMA w Polsce. Do tej pory więcej mówiło się o Michale Oleksiejczuku z UFC, ale jego brat Cezary zaczyna robić karierę w federacji FEN. W debiucie znokautował Djamila Chana. I co ważne: dominował go w stójce, choć rywal wywodzi się z kickboxingu. Oleksiejczuk wygrał już w pierwszej rundzie.

Cezary Oleksiejczuk udanie zadebiutował pod banderą organizacji FEN, ogrywając holenderskiego kickboksera w jego płaszczyźnie, kończąc dzieła zniszczenia ciosami w parterze.

Do ciekawego starcia doszło w wadze ciężkiej. Szymon Bajor brutalnie rozprawił się z Ednaldo Oliveirą, nokautując w parterze Brazylijczyka brutalnymi łokciami.

W walce wieczoru Mateusz Rębecki szybko znokautował Bariossa. Dla Polaka była to szósta obrona mistrzowskiego pasa. Rębecki potwierdził, że jest jednym z najlepszych lekkich w Polsce. Teraz czas na UFC.

FEN 32. Wyniki gali:

120,2 kg, MMA: Szymon Bajor (22-9, 10 KO, 9 SUB) pokonał Ednaldo Oliveirę (21-8-1 NC, 11 KO, 2 SUB) przez TKO (ciosy łokciowe w parterze) w trzeciej rundzie.

80,0 kg, MMA: Szymon Dusza (10-5, 8 KO, 1 SUB) pokonał Rolanda Cambala (14-11, 7 KO, 3 SUB) przez TKO (ciosy łokciowe w parterze) w pierwszej rundzie.

83,9 kg, MMA: Rafał Lewon (15-10, 6 KO, 7 SUB) pokonał Piotra Walawskiego (8-7-1, 2 KO, 3 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

77,1 kg, MMA: Cezary Oleksiejczuk (6-2, 3 KO, 2 SUB) pokonał Djamila Chana (15-9, 12 KO, 1 SUB) przez TKO (lewy prosty i ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.

83,9 kg, MMA: Piotr Kuberski (8-1, 6 KO) pokonał Mateusza Strzelczyka (9-10, 2 KO, 2 SUB) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

70,3 kg, MMA: Wojciech Kawa (1-0) pokonał Mikołaja Lewandowskiego (0-1) jednogłośną decyzją sędziów.

93,0 kg, MMA: Bartosz Szewczyk (1-0, 1 SUB) pokonał Akhmeda Salamova (1-1, 1 SUB) przez techniczne poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

