Najman podał termin swojej kolejnej gali. "Projekt będzie kontynuowany"

W sobotę 13 lutego Najman zaprezentował się po raz ostatni w oktagonie. 41-latek przegrał przez TKO ze swoim rywalem. Po walce przekazał, że kończy karierę i teraz skupi się na sportach strzeleckich. - Wydawało mi się, że w pierwszej rundzie mam wszystko pod kontrolą. Byłem zadowolony z jej przebiegu. Widziałem lukę, żeby trafić lewym sierpowym, ale byłem za wolny, za ciężki, a przede wszystkim za stary - mówił Najman po walce.

Najman w pierwszej rundzie walki prezentował się całkiem nieźle. Udało mu się kilka razy trafić rywala i nie dawał mu dojść do głosu. W drugiej "Złotówa" poderwał się do ataku, sprawiając, że 41-latek coraz bardziej opadał z sił. Kondycja częstochowianina nie wyglądała najlepiej i po chwili został zasypany gradem ciosów. Nie były to wyjątkowo mocne i precyzyjne uderzenia, ale Najman nie reagował na nie, więc sędzia Piotr Michalak był zmuszony przerwać starcie. Tym samym "El Testosteron" poniósł kolejną porażkę.

Najman zostawił sobie pewną furtkę na powrót do MMA, ale pod jednym warunkiem. - Jak 20 lat jestem w sporcie zawodowym, nikt nigdy nie zapłacił mi 500 tysięcy złotych za jedną walkę, także to niemal niewykonalne. Zostawiam sobie jednak taki margines bezpieczeństwa. To jest kwota, za którą mógłbym wrócić - powiedział w filmiku zamieszczonym na swoich mediach społecznościowych.

Kilka dni po zakończeniu gali Najman opublikował najnowsze nagranie na Youtube, na którym zdradził, że planuje zorganizowanie kolejnej gali MMA-VIP2. - Cieszę się, że gala MMA-VIP zebrała bardzo dobre recenzje. Zrobiliśmy galę freakową z elementem sportu, ale przede wszystkim z elementem fair-play i szacunku. Okazało się, że można sprzedać galę i na niej zarobić i nie trzeba tego, by z konferencji, z gali płynęło szambo i żeby wyglądało to jak jeden wielki rynsztok - powiedział Najman na filmie wideo na YT.

W dalszej części opublikowanego nagrania 41-latek ujawnił, że już toczą się rozmowy ws. organizacji kolejnej gali MMA. - Chciałbym wam powiedzieć, że już jestem już po rozmowach ze swoimi partnerami biznesowymi i czeka nas gala MMA-VIP 2, która odbędzie się w czerwcu. Wszystkie dokładne informacje będę sukcesywnie podawał. Na początku kwietnia zrobimy konferencję prasową, natomiast dziś informacja dla was jest taka, że projekt MMA-VIP będzie kontynuowany - przekazał.

W ostatniej części wypowiedzi Najman wrócił do sobotniej porażki z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem. - Wchodząc do oktagonu, miałem w głowie to, że chcę dać z siebie wszystko. Chciałem, żebyście zobaczyli dobrą walkę w moim wykonaniu i myślę, że ten plan zrealizowałem - dodał Najman.

