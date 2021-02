FEN szykuje hitową walkę! Paweł Jóźwiak chce wschodzącą gwiazdę KSW [WYWIAD]

Do olbrzymiej awantury doszło na KSW 58 po walce Szamila Musajewa (13-0, 8 KO, 2 SUB) z Urosem Jurisiciem (11-0, 5 KO, 5 SUB). Decyzją sędziów wygrał jednogłośnie zawodnik z Dagestanu. No i potem się zaczęło. Najpierw między sekundantami i trenerami z obu narożników doszło do ostrej wymiany zdań, a potem do ataku ruszył sam Musajew, który obalił Jurosicia. Emocje w klatce próbowali uspokoić Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW, ale udało się to dopiero po dłuższej chwili. Musajew i Uros Jurisić otrzymali kary finansowe w wysokości odpowiednio 50 i 30 proc. wynagrodzenia. Paweł Jóźwiak, prezes FEN, chce wykorzystać sytuację i proponuję Musajewowi super walkę, a więc pojedynek z mistrzem FEN Mateuszem Rębeckim. Zwłaszcza, że kontrakt Musajewa z federacją KSW - jak donosi "In The Cage" - dobiegł końca 31 grudnia 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana! Powiedział dość

- Jeżeli jest tak jak mówi i jest wolnym zawodnikiem i nie ma kontraktu to jest kwestia rozmów. Przyjedzie jego agent i na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. Myślę, że fanom starcie Musajew vs. Rębecki bardzo by się podobało. Jest to to bardzo mocny gość i nie ukrywam, że Mateuszowi szukamy mocnych wyzwań i on właśnie takich chce - mówi Jóźwiak.

Cały wywiad do obejrzenia poniżej:

Już w sobotę odbędzie się gala FEN w Warszawie, na której nie zabraknie wielu ciekawych pojedynków.

70,3 kg, MMA: Mateusz Rębecki vs Jose Barrios - o pas w kategorii lekkiej

93,0 kg, MMA: Wojciech Janusz vs Marcin Łazarz

120,2 kg, MMA: Szymon Bajor vs Ednaldo Oliveira

80,0 kg, MMA: Szymon Dusza vs Roland Cambal

83,9 kg, MMA: Rafał Lewoń vs Piotr Walawski

77,1 kg, MMA: Cezary Oleksiejczuk vs Djamil Chan

70,3 kg, MMA: Mikołaj Lewandowski vs Wojciech Kawa

Młodszy brat Michała Oleksiejczuka – Cezary, podczas gali FEN, stanie prawdopodobnie do największego wyzwania w sportowej karierze. Jego rywalem będzie ponad 3-krotnie bardziej doświadczony „Dynamit” z Holandii. W rozmowie z "In The Cage" opowiedział o tej walce.

Tutaj możecie także zobaczyć wywiad z Szymonem Bajorem, który zmierzy się z Ednaldo Oliveirą.