Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana. "Powiem wprost: wstydzę się dwóch walk" [WIDEO]

Podczas organizowanej przez siebie gali Najman walczył z Szymonem "Taxi Złotówą" Wrześniem i z nim przegrał. Znany jutuber pokonał go w drugiej rundzie walki, która ma być ostatnią w karierze Najmana.

Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana. "Pewnie mógłbym osiągnąć trochę więcej"

- Jestem spełnionym sportowcem, bo wiem, że nie byłem jakimś wielkim talentem. Pewnie mógłbym osiągnąć trochę więcej, gdybym trochę inaczej podchodził do sportu, ale z drugiej strony straciłbym też wiele innych rzeczy w życiu - mówi nam Marcin Najman.

Więcej obrazków z ostatniej walki Marcina Najmana można zobaczyć w reportażu Krzysztofa Smajka, który jako jedyny wszedł do szatni człowieka, który elektryzuje opinię publiczną. I stał się gwiazdą showbiznesu.

Zobacz wideo Kulisy ostatniej walki Marcina Najmana! Jedyny taki materiał:

"Powiem wprost: wstydzę się dwóch walk"

- Każda porażka boli, ale to chyba dotyczy każdego człowieka. To nie jest tak, że możesz przejść z tym do porządku dziennego. Każda porażka boli, ale trzeba się otrzepać i iść dalej. Powiem wprost: wstydzę się dwóch walk - opisuje Najman w kulisach walki przygotowanych przez dziennikarza Sport.pl, Krzysztofa Smajka.

