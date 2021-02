Joanna Jędrzejczyk będzie jurorką w programie TVP. "Transfer roku, a nawet dwa"

Przypomnijmy, że Joanna Jędrzejczyk za pośrednictwem Instagrama poinformowała fanów, że weźmie udział w programie Telewizji Polskiej. - Będę jurorką w dużym show. Bardzo się cieszę na to nowe wyzwanie i już nie mogę się doczekać - napisała.

Zamiast uczestniczki, będzie jurorką

Pod wpisem szybko zawrzało. Wielu internautów skrytykowało byłą mistrzynię UFC, komentujący zaczęli się także obrażać nawzajem. Lawina negatywnych komentarzy spowodowała usunięcie wpisu przez Jędrzejczyk po zaledwie kilku godzinach.

We wtorek przed południem TVP poinformowała oficjalnie, że na swoim profilu na Facebooku, że 33-letnia Jędrzejczyk będzie jurorką programu Dance, Dance, Dance. - Mamy transferu roku. A nawet dwa. W jury trzeciej edycji Dance Dance Dance TVP zasiądą: Agustin Egurrola, Joanna Jedrzejczyk i Ida Nowakowska Herndon - czytamy.

Joanna Jędrzejczyk wystąpiła w programie "Pytanie na Śniadanie". Zdradziła tam, że pierwotnie miała zostać uczestniczką tego programu. Ostatecznie zmieniła jednak swoje plany.

- Niestety, moje prywatne plany nie pozwoliły na to, by być uczestniczką. To jest bardzo ciężka praca, uczestnicy trenują każdego dnia. Dopiero niedawno dostałam drugą ofertę. Szybko ją przemyślałam. Zmieniłam plany, które mogłam i będę w jury - powiedziała w programie.