Joanna Jędrzejczyk usunęła wpis o współpracy z TVP. "Spływa to po mnie"

Joanna Jędrzejczyk za pośrednictwem Instagrama poinformowała fanów, że weźmie udział w programie Telewizji Polskiej. – Będę jurorką w dużym show. Bardzo się cieszę na to nowe wyzwanie i już nie mogę się doczekać – napisała.

Pod wpisem szybko zawrzało. Wielu internautów skrytykowało wojowniczkę, komentujący zaczęli się także obrażać nawzajem. Lawina negatywnych komentarzy spowodowała usunięcie wpisu przez Jędrzejczyk po zaledwie kilku godzinach.

W relacji na Facebooku 33-latka wyjaśniła, dlaczego skasowała wpis – Ostatni post wzbudził masę kontrowersji. No opanujmy się. Nie wyzywajcie się na moich socialach, bo tego nie lubię. Widzę, że są skrajne decyzje, dlatego post został usunięty. Nie usunęłam go dlatego, że wylewa się na mnie fala hejtu. Spływa to po mnie. Niepotrzebne są nam jeszcze większe podziały w kraju, ale miłość, życzliwość i wspólne zrozumienie – powiedziała Jędrzejczyk.