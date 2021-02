"Senegalski Bombardier" rywalem Pudzianowskiego? 140-kilogramowy dwukrotny mistrz świata

W poniedziałek właściciele KSW opublikowali w mediach społecznościowych wideo, które odsłania nieco szczegółów dotyczących rywala Mariusza Pudzianowskiego w trakcie gali KSW 59. W nim można dojrzeć specjalną arenę zapaśniczą oraz flagę Senegalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski o KSW: Jego najjaśniejszym punktem zawsze był Mamed Khalidov

KSW zdradza część szczegółów nt. rywala Pudzianowskiego na KSW 59. Pochodzi z Senegalu

Oficjalnie nie podano nazwiska najbliższego rywala Polaka. Ujawniono jednak, że ma on 198 cm wzrostu i waży 140 kg, a do tego jest dwukrotnym mistrzem świata i nosi pseudonim "Legenda". Wszystko wskazuje więc na to, że przeciwnikiem "Pudziana" będzie Serigne Ousmane Dia.

Serigne Ousmane Dia ma na koncie ma dwie walki w MMA, które kończył wygrywając przez nokauty. Wcześniej swoją renomę budował w senegalskich zapasach, dzieki czemu otrzymał przydomek "Senegalski Bombardier".

- Dwa tygodnie temu miałem 131 kilogramów, teraz zjechałem do 124 i jeszcze tak z dwa-trzy muszę urwać. Mój przeciwnik to będzie wielkie chłopisko, nie moją rolą ogłaszać, kto nim będzie. Walka odbędzie się w kategorii OPEN - napisał na Facebooku Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski po raz ostatni walczył w listopadzie 2019 r. w Zagrzebiu na gali KSW 51. Wówczas pokonał Erko Juna poprzez TKO w drugiej rundzie. Jak dotąd 44-latek stoczył 21 walk w formule MMA – 13 z nich wygrał, siedem przegrał, a jeden pojedynek został anulowany.

Gala KSW 59: Fight Code odbędzie się 20 marca bez udziału publiczności.