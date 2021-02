Przemysław Saleta pokazał swój nowy tatuaż. "To jest znane hasło. Osiem gwiazdek"

"Duży w Maluchu" to program, który na swoim kanale na Youtube prowadzi dziennikarz Filip Nowobilski. W ostatnim odcinku Nowobilski gościł Przemysława Saletę, który przy okazji pochwalił się nowym tatuażem.

REKLAMA

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Przemysław Saleta pochwalił się nowym tatuażem. "To znane hasło"

– Pięć gwiazdek plus trzy? Wiem, co to za hasło, ale nie chcę się angażować w tematy polityczne – stwierdził Nowobilski. – Oczywiście wiadomo, co to hasło oznacza. Osiem gwiazdek to znaczy "j... PiS". To znane hasło, zostało już mocno wypromowane – odpowiedział Saleta.

To nie pierwszy raz, kiedy były pięściarz wypowiada się na tematy polityczne. Jak mówi Saleta, od 2015 r. konsekwentnie odrzuca zaproszenia od Telewizji Polskiej. 52-latek wcześniej był reprezentantem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego.

W ostatnich dniach Saleta nawoływał do bojkotu gali MMA-VIP organizowanej przez Marcina Najmana, bo jego zdaniem Najman szkodzi środowisku sportów walki. Saleta zakończył zresztą profesjonalną karierę w starciu z Najmanem - pokonał go wówczas w formule K-1 na gali KSW 14 w listopadzie 2011 r.