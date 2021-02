Marcin Najman krótko podsumował swój występ z "Taxi Złotówą"

Najman w pierwszej rundzie walki prezentował się całkiem nieźle. Udało mu się kilka razy trafić rywala i nie dawał mu dojść do głosu. W drugiej "Złotówa" poderwał się do ataku sprawiając, że 41-latek coraz bardziej opadał z sił. Kondycja częstochowianina nie wyglądała najlepiej i po chwili został zasypany gradem ciosów. Nie były to wyjątkowo mocne i precyzyjne uderzenia, ale Najman nie reagował na nie, więc sędzia Piotr Michalak był zmuszony przerwać starcie. Tym samym "El Testosteron" poniósł kolejną porażkę, ale jak zapewnia na pewno ostatnią, ponieważ definitywnie kończy karierę.

Marcin Najman komentuje swoją kolejną pożegnalną walkę i zapowiada czym będzie się zajmował w przyszłości. "Serce chce, ale ciało nie"

Najman znalazł po walce czas dla mediów. Wypowiedział się na temat swojej przyszłości i tego dlaczego po raz kolejny przegrał z amatorem. Podkreślał, że bardzo poważnie podszedł do pojedynku i nie chciał, aby jego kariera kończyła się w ten sposób. Winą za niepowodzenia obciążył przede wszystkim swój wiek. Były pięściarz skończy w tym roku 42 lata. - Wydawało mi się, że w pierwszej rundzie mam wszystko pod kontrolą. Byłem zadowolony z jej przebiegu. Widziałem lukę, żeby trafić lewym sierpowym, ale byłem za wolny, za ciężki, a przede wszystkim za stary - powiedział po walce.

Króciutko. Zbigniew Boniek o walce Marcina Najmana. Tylko jedno pytanie

Drugą z głównych przyczyn porażki jego zdaniem był po prostu brak kondycji i zdrowia po intensywnych 24 latach kariery. - Widziałem komentarze, że 24 lata boksował i nie umie technicznie wyprowadzać ciosów. Nie zdają sobie sprawy, że po tylu latach mam tak rozwalone barki, że nie potrafię ręki dociągnąć do tułowia i szerzej trzymając gardę niestety odsłaniam się. To nie jest kwestia niewiedzy, tylko niemocy. To dobitnie pokazuje, że to musiała być ostatnia walka - powiedział zawodnik - Serce chce, ale ciało nie. Bardzo chciałbym przejść okres przygotowawczy, poczuć te emocje, ja to po prostu kocham, natomiast moje ciało już mi na to nie pozwala.

41-latek zapowiedział, czym będzie się teraz zajmował. - Teraz trzeba przenieść się na sporty strzeleckie, bo duch wojownika zostaje. Jeśli nie jestem już w stanie walczyć w sportach walki, to trzeba przenieść się na sporty strzeleckie. Robię sobie teraz pozwolenie na broń i będę sportowo strzelał, ale nigdy do zwierząt - oznajmił.

Marcin Najman zdradził, czym będzie się teraz zajmował. "Robię pozwolenie"

Pomimo zapewnień, że to jego ostatni,a walka Najman jeszcze przed nią dał jasno do zrozumienia, że jest jeden sposób, aby przekonać go do powrotu na ring. - Jak 20 lat jestem w sporcie zawodowym, nikt nigdy nie zapłacił mi 500 tysięcy złotych za jedną walkę, także to niemal niewykonalne. Zostawiam sobie jednak taki margines bezpieczeństwa. To jest kwota, za którą mógłbym wrócić - powiedział w filmiku zamieszczonym na swoich mediach społecznościowych.