Nokaut roku w MMA? Nagle się wyrwał i zaatakował. Niebywałe [WIDEO]

W trakcie piątkowej gali ACA 117, Dżihad Yasunow (MMA 18-5-0) mierzył się z Leonardo Limbergerem (MMA 14-2-0). Do niespodziewanego ataku łokciem doszło w drugiej rundzie, gdy wydawało się, że Brazylijczyk kontroluje przebieg walki, trzymając Yasunowa mocnym chwytem przy siatce. Tymczasem Rosjanin wyrwał się z klinczu i natychmiastowo przeszedł do ataku, uderzając przeciwnika łokciem z obrotu!

Niecodzienny nokaut w MMA

Dżihad Yasunow na co dzień trenuje w Achmat Fight Club. W rosyjskiej federacji ACA występuje od 2019 roku i stoczył w tym czasie cztery walki, których bilans to trzy zwycięstwa i jedna porażka. Za nokaut w ostatniej walce z Limbergerem zawodnik otrzymał już bonus finansowy, a media spekulują o nominacji do nokautu roku w MMA!

Leonardo Limberger z kolei w rosyjskiej federacji stoczył tylko dwa pojedynki. Brazylijczyk wygrał pierwsze swoje starcie z Dmitijem Parubczenko po decyzji sędziowskiej. Wcześniej 26-latek występował głównie w brazylijskim Shooto. Absolute Championship Akhmat to rosyjska federacja powstała w 2018 roku, w wyniku fuzji organizacji Absolute Championship Berkut oraz World Fighting Championship Akhmat. Jeszcze przed utworzeniem ACA organizacja ACB zawitała do Polski w 2015 roku organizując dwa turnieje Grand Prix kolejno w płockiej Orlen Arenie oraz warszawskim Torwarze.