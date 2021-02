"Taxi Złotówa" komentuje pokonanie Marcina Najmana i zdradza, na co pójdą pieniądze z walki

Marcin Najman przegrał walkę na organizowanej przez siebie gali MMA-VIP. Pokonał go Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień. 41-latek przegrał w drugiej rundzie, choć nie otrzymał zbyt mocnych ciosów. Najman w drugiej rundzie po zepchnięciu przez rywala w kierunku siatki i kilku dość lekkich ciosach nie dał rady się już bić, więc sędzia przerwał walkę.

"Taxi Złotówa" o walce z Najmanem: Tyle, co ja przeżyłem, przygotowując się do niej, wiem tylko ja, moi rodzice i trenerzy

- Bardzo dziękuję i przepraszam, nie mogę mówić. Tyle, co ja przeżyłem, przygotowując się do tej walki, wiem tylko ja, moi rodzice i trenerzy. Ale udało mi się, osiągnąłem to - powiedział po walce wyraźnie wzruszony Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień. - Marcin, bardzo dziękuję ci za tę szansę - dodał i uścisnął swojego rywala. A później przypomniał, że walka była charytatywna i zorganizowana wraz z fundacją "Silny oddech". Pieniądze z gaży obu zawodników zostaną przekazane na leczenie Marka Piotrowskiego - legendy kick-boxingu walczącej z chorobą neurologiczną.

Marcin Najman przegrał z "Taxi Złotówą"! Sędzia nie miał innego wyboru

"Zróbmy może zbiórkę, jakieś 'sięwraca' i Marcin zawalczy jeszcze raz"

- Marcin przez następny tydzień na pewno nie będzie walczył. Może w kolejnym - żartował Wrzesień. Marcin powiedział, że za pół miliona wraca. Zróbmy może zbiórkę, jakieś "sięwraca" i zawalczy jeszcze raz - mówił ostatni przeciwnik Najmana i odnosił się do znanego portalu ze zbiórkami pieniędzy "siępomaga.pl".

Marcin Najman podczas ważenia pokazał formę ćwiczeniami rodem z crossfitu

Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień to znany jutuber, który przez długi czas zmagał się z otyłością, ale w 2019 roku zadebiutował w FAME MMA, dzięki czemu wyraźnie schudł podczas przygotowań. W debiucie pokonał Piotra "Bonusa BGC" Witczaka, z którym wygrał kiedyś także Marcin Najman. Zwycięstwo w sobotniej walce to jego druga wygrana w MMA.

