Marcin Najman przegrał z "Taxi Złotówą"! Sędzia nie miał innego wyboru

Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień to znany jutuber, który przez długi czas zmagał się z otyłością, ale w 2019 roku zadebiutował w FAME MMA, dzięki czemu wyraźnie schudł podczas przygotowań. W debiucie pokonał Piotra "Bonusa BGC" Witczaka, którego kiedyś pokonał też Marcin Najman. Kto okazał się lepszy w bezpośrednim starciu dwóch pogromców rapera?

REKLAMA

Zobacz wideo Świat czeka na walkę Joshua vs Fury. "Przy takich walkach to jest zawsze wielki biznes"

W pierwszej rundzie "Taxi Złotówa" głównie uciekał przed powolnym Najmanem, którego ciosy były zbyt sygnalizowane, by zaskoczyć rywala. Dopiero na kilka sekund przed gongiem Najman trafił rywala kilkoma ciosami. W drugiej rundzie, ku zaskoczeniu kibiców, to Wrzesiński zaczął wywierać presję na 41-latku. Najman został zepchnięty do siatki, gdzie przyjął dwa ciosy na tułów. I choć nie były to mocne ciosy, wręcz lekkie, to Najman nie dał rady się już bić, więc sędzia przerwał walkę. Dla Września to druga wygrana w przygodzie w MMA.

Marcin Najman kończy karierę?

Najman zapowiedział, że już do klatki nie wróci. Trzeba mieć jednak świadomość, że Częstochowianin w przeszłości wielokrotnie kończył karierę i... zawsze wracał. Tym razem może być podobnie. Najman powiedział też, że zamierza organizować kolejne gale VIP-MMA.

Koszmarna kontuzja oka na gali UFC. Sędzia musiał przerwać walkę [WIDEO]

W MMA Najman przegrywał kolejno z: Mariuszem Pudzianowskim, Przemysławem Saletą (dwa razy), Robertem "Hardkorowym Koksem" Burneiką, Pawłem "Trybsonem" Trybałą oraz Piotrem "Bestią" Piechowiakiem. Były pięściarz pokonał jedynie: Bonusa BGC (0-4), Dariusza Kazmierczuka (2-9) i Mihala Dobiasa (9-9)