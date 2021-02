Marcin Najman wskazał dwie porażki, których się wstydzi. "Nigdy nie powinienem z nim przegrać"

- Mam dwie porażki, których się wstydzę. Z Koksem [Burneiką], bo nigdy w życiu nie powinienem z nim przegrać. Wstydzę się też walki z Trypałą Trybsonem], jak go nazywam, ale dopiero po tej walce zacząłem tak naprawdę uprawiać MMA i ostatnie pojedynki w tej formule wygrałem. Obecnie MMA jest dla mnie dużo wygodniejsze niż boks - powiedział Marcin Najman w rozmowie z "Onet Sport".

Jedną z osób, która weźmie udział w gali MMA-VIP, będzie sam organizator wydarzenia - Marcin Najman. W trakcie przygotowań częstochowianin niejednokrotnie wspominał jednak, że będzie to jego ostatnia walka w karierze. Warunkiem powrotu 41-latka do oktagonu są tylko duże pieniądze.

- Pół miliona to jest kolejna nieruchomość dla mojej córki. Mówię to wprost bez owijania w bawełnę. Sobotnia walka jest moją ostatnią, ale jeśli jeszcze kiedyś wyjdę do klatki, zrobię to dla dużej kasy - powiedział Najman. Podmiotem, który byłby w stanie wysoko opłacać występy byłego boksera, jest Fame MMA. Tymczasem władze federacji zerwały kontrakt z Najmanem za złamanie zasad podczas ostatniej walki i zapowiedziało, że w przyszłości nie nawiąże z nim żadnej współpracy.

- Ja tak tego nie odbieram, że dałem ciała. Jeżeli ktoś nie stosował zasad wobec mnie, oczerniał mnie, to ja nie poczuwałem się do stosowania zasad w oktagonie - nawiązał do sytuacji z gali Fame MMA 8 Marcin Najman - Do nikogo w Fame MMA nie podchodziłem z agresją, ale na konferencjach oni byli żądni emocji, a ja jestem tylko człowiekiem i mnie to wkur... A to co robił Życiński, jest największą patologią, jaką mogłem zaobserwować w sportach walki. Ten człowiek nie zasłużył na to, żeby z nim walczyć według jakichkolwiek reguł - dodał.

Mimo to częstochowianin uznał, że zdobył w karierze tytuły, które są godne uznania. - Dwa razy byłem wicemistrzem Polski w kick-boxingu, potem mistrzem Europy. Walczyłem o tytuł zawodowego mistrza Polski w boksie wagi ciężkiej. To nie jest wszystko, co mogłem osiągnąć, ale mam satysfakcję, że w gablocie wisi pas mistrza Europy - oznajmił. Pożegnalna walka Marcina Najmana odbędzie się na gali MMA-VIP 13 lutego. Transmisja będzie dostępna w systemie PPV.