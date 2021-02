Mistrz FEN wraca do klatki. Wymagający rywal

Mateusz Rębecki (11-1, 6 KO, 4 SUB) podejmie Jose Barriosa (11-1, 7 KO, 2 SUB) podczas gali FEN 32: LOTOS Fight Night. Będzie to pojedynek wieczoru wydarzenia, które odbędzie się 20 lutego i dostępne będzie w systemie PPV na platformie FENMMA.tv, Cyfrowym Polsacie oraz na ipla.tv.

