Koszmarna kontuzja oka na gali UFC. Sędzia musiał przerwać walkę [WIDEO]

To była udana gala UFC. Aleksandr Wołkow (33-8) kompletnie rozbił Alistaira Overeema (47-19) w walce wieczoru gali w Las Vegas. Z kolei Cory Sandhagen popisał się tzw. latającym kolanem i wygrał walkę w 28 sekund. W mniej medialnych starciach tej gali też działy się ciekawe rzeczy.

Devonte Smith (11-2) bez większych problemów pokonał Justina Jaynesa (16-7). W pierwszej rundzie obijał go w stójce, a w drugiej męczył go także w parterze. W pewnym momencie sędzia przerwał walkę i zawołał lekarza, bo opuchlizna już kompletnie zasłoniła oko Jaynesa. Decyzja lekarza mogła być tylko jedna. Walka została przedwcześnie zakończona. Dla Jaynesa była to już trzecia przegrana z rzędu, więc prawdopodobnie opuści szeregi UFC. Natomiast rekord Smitha w UFC to trzy wygrane i jedna porażka.

Wyniki UFC w Las Vegas

265 lbs: Aleksandr Wołkow (33-8) pok. Alistaira Overeema (47-19) przez TKO

135 lbs: Cory Sandhagen (14-2) pok. Frankiego Edgara (24-9-1) przez KO

155 lbs: Clay Guida (36-20) pok. Michaela Johnsona (19-17) jednogłośną decyzją

125 lbs: Alexandre Pantoja (23-5) pok. Manela Kape (15-5) jednogłośną decyzją

155 lbs: Beneil Dariush (20-4-1) pok. Diego Ferreirę (17-3) niejednogłośną decyzją

205 lbs: Danilo Marques (11-2) pok. Mike’a Rodrigueza (11-6) przez techniczne poddanie

