Ależ nokaut na gali UFC! Latające kolano zakończyło walkę! [WIDEO]

Aleksandr Wołkow (33-8) kompletnie rozbił Alistaira Overeema (47-19) w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Las Vegas. Ale wiele emocji było także w inny starciach, m.in. w wadze koguciej, gdzie Cory Sandhagen (14-2) ciężko znokautował Frankiego Edgara (24-9-1).

Ależ wojna weteranów UFC. Wołkow kompletnie rozbił Overeema! [WIDEO]

28 - tyle sekund potrzebował Sanhagen, by poradzić sobie z rywalem. To był pierwszy soczysty cios w tej walce. I to od razu jaki! Edgar przyjął kolano na szczękę i od razu zgasło mu światło. Sandhagen powalczy o bonus za nokaut wieczoru.

Jaka przyszłość czeka zwycięzcę sobotniego starcia? On sam najchętniej zmierzyłby się z wygranym zestawienia Petra Yana z Aljamainem Sterlingiem. Rywalizacja w wadze koguciej zapowiada się elektryzująco.

Wyniki UFC w Las Vegas