"Miałem nowotwór. Wszyscy mnie zostawili oprócz Szymona Kołeckiego"

Szymon Kołecki w walce wieczoru na ostatniej gali KSW 58 pokonał Martina Zawadę zaliczając dziewiąte zwycięstwo w karierze MMA. Była to również pierwsza wygrana Kołeckiego przez decyzję sędziów. Złoty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008) w podnoszeniu ciężarów pozostałe osiem zwycięstw osiągnął przez nokaut techniczny. Ostatnią walkę swojego zawodnika podsumował Mirosław Okniński.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Drwal wrócił do KSW. "Jego nazwisko już tak nie elektryzuje fanów jak kiedyś"

- Największy problem jest w tym, że ma 39 lat. Pesel to największy problem. Jeżeli chodzi o głowę zwycięzcy, umiejętności, motorykę, siłę on to wszystko ma. To jest wartościowy sportowiec, wartościowy człowiek. Miałem nowotwór, wszyscy mnie zostawili oprócz jednego zawodnika i to był Szymon Kołecki - zdradza w "Onecie Sport" Mirosław Okniński.

Szymon Kołecki przedłużył serię zwycięstw. Kolejna walka o tytuł mistrzowski?

- Ułożyłem dobry plan, trenerzy od boksu i zapasów go realizowali, ja też realizowałem z zawodnikami z teamu. (...) Jeżeli chodzi plan. Mógł być świetny, ale zawodnik nie zawsze go wykonuje. Szymon to człowiek komputer, który realizuje wszelkie ustalenia i tak się stało - powiedział trener Kołeckiego, wskazując klucz do wygranej z Martinem Zawadą.

Surowe kary po awanturze podczas ostatniej gali KSW. Nawet dożywotni zakaz wstępu

Aktualny bilans Szymona Kołeckiego to dziewięć zwycięstw i jedna porażka. W ostatnich dniach media informują, że władze organizacji KSW powinny rozważyć organizację walki o pas mistrzowski w wadze półciężkiej. Obecnie tytuł ten należy do Tomasza Narkuna, który zabrał głos w sprawie ewentualnego starcia z byłym sztangistą.

Liverpool nie zostanie wpuszczony na mecz Ligi Mistrzów! Kuriozalna sytuacja. Lipsk wstawił się za rywalami

- Być może właściciele KSW potraktują walkę Szymona Kołeckiego z Martinem Zawadą jako eliminator do pojedynku mistrzowskiego? Jeżeli w przyszłości miałbym się bić z Kołeckim, to na pewno byłbym dobrze przygotowany i skupiony na zadaniu - przyznał Narkun w rozmowie z "Polsatem Sport".

Władze KSW nie zabrały głosu w sprawie ewentualnej walki mistrza wagi półciężkiej z Szymonem Kołeckim. Martin Lewandowski przyznał natomiast, że federacja KSW chciałaby pobić rekord organizacji gal w 2021 roku oraz wyjść poza granice Polski.