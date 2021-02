"Pudzian" chciał opanować awanturę na gali KSW. "Czasem należy komuś wypłacić"

W sobotę podczas gali KSW 58 po walce Szamila Musajewa ze Urosem Jurisiciem doszło do olbrzymiej awantury. Zaiskrzyło między sekundantami i obsługą z narożników obu zawodników. Doszło do ostrej wymiany zdań. Emocje próbowali uspokoić Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW. W pewnym momencie Rosjanin, który wygrał walkę jednogłośną decyzją sędziów, podszedł do swojego rywala i obalił go. W efekcie doszło do eskalacji awantury.

Szefowie KSW zapowiedzieli kary. - Mamy 12 kamer, które obserwowały tę sytuację. Każda osoba, która kopnęła leżącego, która zachowała się agresywnie, zostanie zdyskwalifikowana i ukarana - przyznał Martin Lewandowski

Teraz awanturę podczas gali skomentował Mariusz Pudzianowski. Widział on ją z bliska, bo stał blisko klatki.

- Jak już było nie do opanowania, to pomyślałem, że pójdę i pomogę troszkę włodarzom. To była dogrywka, to nie są szachy. Tu są emocje, jest adrenalina. Czasem nie udaje się utrzymać emocji na wodzy i jest jak jest. To nie są szachy, więc tak musi być. Na galach bokserskich jest podobnie. Sam wchodzę do klatki, czasami emocje mi puszczały i też należałoby komuś wypłacić - powiedział Mariusz Pudzianowski w rozmowie z Jerzym Mielewskim z Polsatu Sport.

Przypomnijmy, że Mariusz Pudzianowski wraca do klatki KSW po wielomiesięcznej przerwie. "Pudzian" wystąpi podczas gali KSW 59, która zaplanowana jest na 20 marca tego roku.