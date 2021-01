"Agresywni żegnają się z KSW". Stanowcza reakcja szefów KSW po awanturze

Do olbrzymiej awantury doszło po walce Szamila Musajewa (13-0, 8 KO, 2 SUB) z Urosem Jurisiciem (11-0, 5 KO, 5 SUB) podczas gali KSW 58. Decyzją sędziów wygrał ją jednogłośnie zawodnik z Dagestanu. Po walce zaiskrzyło między sekundantami i trenerami z narożników obu zawodników. Doszło do ostrej wymiany zdań. Emocje próbowali uspokoić Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, szefowie KSW. W pewnym momencie Musajew obalił Jurosicia. Dopiero po dłuższej chwili udało się uspokoić emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka z udziałem Jana Błachowicza. "Najlepszy rodzaj zarobkowania"

Sensacyjny nokaut! Pierwsza porażka mistrza KSW. Żąda rewanżu. "Nawet mnie nie trafił"

- To jest debilizm, zaprzeczenie sportu. Powinna być dyskwalifikacja obu zawodników. Nie mogą się dziać takie sceny. Oczywiście są wszyscy przeładowani testosteronem wszyscy w klatce, ale absolutnie nie może być takich obrazków. Zawodnicy powinni dostać kary - mówili komentujący walkę Andrzej Janisz i Łukasz Jurkowski. I te kary faktycznie się posypią.

Szef KSW o awanturze na gali: Mamy 12 kamer, które to nagrały

- Niestety tutaj narożniki jednego i drugiego teamu kompletnie nie zachowały się w taki sposób, jak byśmy oczekiwali od profesjonalnych cornermanów. Jest to też jakaś nauczka dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nawet na tak kameralnej gali, więc tu bijemy się w piersi. Mogę tyle powiedzieć, że potrzebujemy jeszcze chwilę, aby ochłonąć z tą sytuacją, zobaczyć ją, przeanalizować. Natomiast na pewno wyciągniemy poważne, srogie konsekwencje z tej sytuacji, ponieważ nie chcemy, żeby tego typu sytuacje się powtarzały - mówi Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW. I dodaje: - Mamy 12 kamer, które obserwowały tę sytuację. Każda osoba, która kopnęła leżącego, która zachowała się nieprofesjonalnie, która zachowała się agresywnie, zostanie zdyskwalifikowana i ukarana.

Kołecki lepszy od Zawady. Trzecie zwycięstwo w KSW!

Sytuację skomentował także jego wspólnik Maciej Kawulski. - Nie będzie tutaj żadnej sytuacji, która byłaby jakimkolwiek handicapem. Nie ma znaczenia, ilu ci cornerzy mają u nas zawodników, ile ci zawodnicy mają wygranych walk. Jeżeli zobaczymy na kamerach, że ewidentnie ktoś zachował się agresywnie, żegna się z KSW. I chcemy, żeby ten komunikat poszedł jasno do wszystkich kibiców.

Co dalej z karierą Conora McGregora? "Upadek? Jaki upadek? Chyba ktoś nie oglądał jego walki"