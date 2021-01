Manny Pacquiao pozbawiony pasa mistrzowskiego! WBA zrobiło wielkie porządki

Pacquaio był dotychczas mistrzem w "zawieszeniu". Natomiast Kubańczyk Yordenis Ugas był mistrzem "regularnym", lecz dzięki decyzji federacji może od teraz nazywać się pełnoprawnym czempionem.

Porządki dopadły również kategorię cruiser. Beibut Szumenow (18-2, 12 KO) został pozbawiony pasa WBA Regular w limicie 90,7 kilograma. Ryad Merhy (29-1, 24 KO) - dotychczasowy mistrz w wersji tymczasowej, awansował do miana mistrza "regularnego".

Merhy został zobowiązany do pierwszej obrony z Yunielem Dorticosem (24-2, 22 KO). Obie strony dostały miesiąc na rozmowy. Jeśli obozy nie dojdą do porozumienia, organizatora walki wyłoni przetarg. Pieniądze z tego przetargu byłyby dzielone w stosunku 75/25 na korzyść Belga, a to raczej nie wróży, by Dorticos był zainteresowany.

