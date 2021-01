"Walczę, bo dobrze mi płacą". Kołecki zdradza plany na przyszłość w KSW

Dla Kołeckiego będzie to dziesiąta walka w MMA (dotychczasowy bilans: 8-1) oraz trzecia w federacji KSW. Wcześniej mistrz olimpijski z Pekinu w podnoszeniu ciężarów pokonywał Mariusza Pudzianowskiego oraz innego medalistę olimpijskiego, Damiana Janikowskiego.

- Interesują mnie walki, które proponuje mi KSW, bo mi bardzo dobrze za te walki płaci. Nie proponują mi ludzi oderwanych od sportu, tylko lepszych lub gorszych zawodników, będących na różnych etapach swoich karier. Na początku swojej przygody zakładałem około dziesięciu walk, w sobotę przypadnie mi 10. walka. Gdybym walczył w ubiegłym roku raz czy dwa, to bym się powoli żegnał z MMA, natomiast teraz zawalczę po raz 10. i zastanowię się, co dalej. Na pewno nie będzie to jednak 20 czy 30 walk. Może to będzie 10, może 11, 12 lub 13. To są realne liczby - mówił Kołecki w rozmowie z dziennikarzami przed sobotnią galą.

Teraz rywalem Szymona Kołeckiego na KSW 58 będzie Martin Zawada (29-15-1). Z tak doświadczonym zawodnikiem jeszcze nie walczyłem na gali, ale w sparingach miałem okazję trenować z zawodnikami z podobnym doświadczeniem - zaznaczył były sztangista, który wywalczył złoty medal na IO w Pekinie (2008) oraz srebrny w Sydney (2000), a do tego zdobył jeszcze dziesięć medali na mistrzostwach świata i Europy.



Karta walk gali KSW 58 w Łodzi:

Walka wieczoru:

65,8 kg: Salahdine Parnasse (14-0-1) vs Daniel Torres (11-4) o pas mistrzowski

Pozostałe:

93 kg: Szymon Kołecki (8-1) vs Martin Zawada (29-15-1)

77,1 kg: Michał Michalski (8-4) vs Aleksandar Rakas (16-7)

77,1 kg: Shamil Musaev (13-0) vs Uros Jurisić (11-0)

120,2 kg: Michał Andryszak (21-9) vs Guto Inocente (8-5)

61,2 kg: Paweł Polityło (5-2) vs Dawid Martinik (4-1)

68 kg: Robert Ruchała (4-0) vs Daniel Bazant (4-1)

70,3: Bartłomiej Kopera (9-6) vs Francisco Barrio (7-2)