Dustin Poirier znokautował Conora McGregora! Pierwsza taka porażka gwiazdy UFC

Walka Conor McGregor – Dustin Poirier II podczas gali UFC 257 w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) była rewanżem za to, co wydarzyło się ponad sześć lat temu. Obaj zawodnicy po raz pierwszy zmierzyli się we wrześniu 2014 roku. Wtedy, podczas gali UFC 178, triumfował McGregor, który w efektowny sposób znokautował rywala już w pierwszej rundzie.

Od tamtej pory McGregor stoczył osiem walk, z których przegrał tylko dwie. Jedną z porażek, w październiku 2018 roku, była ta w pojedynku z Chabibem Nurmagomiedowem, który zabrał Irlandczykowi pas mistrza UFC w wadze lekkiej. Wcześniej McGregor dzierżył też pas mistrza UFC w wadze piórkowej.

W międzyczasie McGregor dwukrotnie kończył karierę w UFC, zajmując się showbiznesem i sportem dalekim od MMA. W sierpniu 2017 roku Irlandczyk stoczył bokserski pojedynek z byłym mistrzem świata kilku kategorii, Floydem Mayweatherem, który przegrał przed czasem.

Znacznie częściej w oktagonie pojawiał się Poirier. Amerykanin stoczył 13 walk, z których przegrał tylko dwie. Jedną z nich, tak samo jak u McGregora, była porażka w pojedynku z Nurmagomiedowem o pas mistrza wagi lekkiej w UFC.

Poirier pokonał McGregora!

Niedzielna walka trwała dłużej od pierwszej. Chociaż wielu ekspertów spodziewało się, że McGregor znokautuje rywala już w pierwszej rundzie, to Amerykanin wypadł w niej bardzo obiecująco. Chociaż na początku obaj zawodnicy wdali się w wymianę bokserskich ciosów, to Poirierowi udało się ją przenieść do parteru. Jednak ani tam, ani chwilę później przy siatce, Amerykanin nie uzyskał kontroli nad walką. To wykorzystał McGregor, który do końca rundy punktował rywala prostymi ciosami z lewej i prawej ręki.

Kiedy wydawało się, że Irlandczyk zyskuje w tej walce przewagę, Poirier dokonał w drugiej rundzie rzeczy wielkiej. Amerykanin najpierw regularnie okopywał nogi rywala, czym spowodował, że McGregor stał się dużo wolniejszy i przestał być dla niego nieuchwytny w bokserskiej walce. Widać to było w kolejnej wymianie ciosów. Poirier trafił przeciwnika kilka razy mocnymi uderzeniami, przez co McGregor padł na matę, a sędzia zmuszony był do przerwania pojedynku.

To pierwsza walka, w której McGregor przegrał przez nokaut. Wcześniejsze porażki, jakie Irlandczyk ponosił też przed czasem, były spowodowane poddaniami.