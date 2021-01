Gdzie i o której obejrzeć walkę Conora McGregora w UFC? Wielki rewanż. Transmisja TV, stream

W sobotę kibice MMA obejrzą rewanż McGregora z Poirierem z 2014 roku. Wtedy obaj zawodnicy zmierzyli się ze sobą na gali UFC 178. Irlandczyk pewnie pokonał Amerykanina przez techniczny nokaut. Warto także zaznaczyć, że walka odbyła się w kategorii piórkowej (65,8 kg). Na najbliższej gali natomiast zmierzą się ze sobą w wadze lekkiej (70,3 kg). Warto dodać, że Conor McGregor to były mistrz UFC w wadze piórkowej, lekkiej oraz półśredniej. Dustin Poirier z kolei jest tymczasowym posiadaczem tytułu mistrzowskiego z 2019 roku.

UFC 257 z hitowym rewanżem. McGregor porównuje się do Mike'a Tysona i Roya Jonesa Jr.

- Czuję, jakbym dopiero zaczynał - powiedział na konferencji prasowej Conor McGregor - Wszyscy chcą wypowiedzi w stylu: "Hej, Conor, masz już wszystko. Jesteś bardzo bogaty. Bogatszy od Dana White'a. Co ty tu robisz?" Nie wolno mi tutaj być? Chciałem tego. Chcę walczyć dla moich fanów. Wciąż jestem młody. Mam wiele wspomnień, te pieniądze, pasy mistrzowskie, wszystko przychodzi i odchodzi. Wiecie na czym polega życia? Wspomnieniach, wspomnieniach z walk - dodał.

I przyznał - Mam w sobie mnóstwo motywacji. Dustin to świetny zawodnik. Co robi podwójny mistrz? Walczy ponownie. Tak, pokonałem go, ale zróbmy to ponownie. Dokonajmy tego drugi raz.

Bez wątpienia najbliższa walka Conora McGregora z Dustin Poirierem jest najważniejszym wydarzeniem sobotniego wieczoru. Polskich kibiców dodatkowo może zainteresować walka Marcina Prachnio, którego przeciwnikiem będzie Amerykanin, Khalilq Rountree. Jeżeli Polak przegra najbliższe starcie podczas UFC 257 w Abu Zabi, prawdopodobnie pożegna się z organizacją.

Dustin Poirier - Conor McGregor. Gdzie i kiedy oglądać galę UFC 257 w Abu Zabi? Transmisja TV, stream online

Gala UFC 257 w Abu Zabi odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę (23-24 stycznia). Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport. Początek emisji rozpocznie się o godz. 2:00 czasu polskiego. Zawodnicy MMA będący na karcie głównej mają rozpocząć od godz. 4:00. Walka wieczoru powinna odbyć się między 6:00 a 6:30.