"Chabib wygląda jak słoń" - McGregor prowokuje Nurmagomiedowa

W październiku 2020 roku Chabib Nurmagomiedow stoczył walkę o obronę tytułu mistrzowskiego w wadze lekkiej. Rosjanin pokonał Justina Gaethje w drugiej rundzie. Po zakończonym starciu powiedział, że był to ostatni raz, gdy wszedł do oktagonu i ogłosił zakończenie kariery. Decyzja motywowana była śmiercią ojca Nurmagomiedowa, który był jednocześnie trenerem 33-latka.

- Chabib Nurmagomiedow wygląda jak słoń. W tej chwili przypomina małego, tłustego słonia i wiesz co, mam wrażenie, że dobrze się bawi - powiedział Conor McGregor w programie "TheMacLife" w serwisie YouTube.

Conor McGregor nie akceptuje decyzji Nurmagomedowa. "To dla mnie zaskakujące"

- Jak można odejść, gdy się jest w takim miejscu? To dla mnie zaskakujące. Przypomnę sytuację z Tonym [Fergusonem]. Nie obchodzi mnie nic, jeżeli jesteś ustawiony na walkę, to nieważne co się wydarzy, walka musi się odbyć. Nie możesz po prostu od niej uciec. To był znak rozpoznawczy jego podejścia. Nie byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że odchodzi - dodał Conor McGregor, nawiązując do czterokrotnie przekładanej walki między Nurmagomiedowem, a Tonym Fergusonem.

W przeciwieństwie do Nurmagomiedowa Conor McGregor postanowił ponownie wrócić do oktagonu. Irlandczyk przygotowuje się do gali UFC 257 w Abu Zabi, gdzie ponownie zmierzy się z Dustin Poirierem. Z Rosjaninem z kolei po raz ostatni McGregor walczył w 2018 roku. Na gali UFC 229 Chabib Nurmagomedow pokonał 32-latka, odbierając mu pas mistrzowski UFC w wadze lekkiej. Od tamtego czasu dwukrotnie obronił tytuł mistrza świata w tej kategorii.