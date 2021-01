Najman napisał autobiografię i pokazał fragmenty. "Już na pewno kończę karierę"

Marcin Najman tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zdradził, że niedługo zakończy karierę, ale zanim to nastąpi, stoczy ostatni pojedynek na zasadach MMA. Jego przeciwnikiem będzie youtuber, Szymon "Taxi Złotówa", który w swojej karierze stoczył dwie walki.

REKLAMA

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Przebili popisy Najmana na Fame MMA. Najman: "Fame zawiesi ich dożywotnio"

Najman najpierw stoczy pożegnalny pojedynek, a potem do sprzedaży trafi jego autobiografia

Gala MMA-VIP ma odbyć się 13 lutego 2021 roku i wystąpią na niej mistrzowie sportów walki: Ewa Piątkowska, Przemysław Opalach oraz Marcin Rekowski.

22 grudnia Najman zdradził, ile będzie kosztował dostęp do wydarzenia. "Cena PPV na gale VIP-MMA w przedsprzedaży 15,5 zł, w dniu gali 19,5 zł. Sprzedaż ruszy w dniu oficjalnej konferencji prasowej w połowie stycznia" - napisał Najman na Twitterze.

Wielkie wyróżnienie Joanny Jędrzejczyk! Jej walka została uznana najlepszym pojedynkiem roku

Wiadomo, że wszystkie pojedynki mają odbyć się w formule MMA. Sędzią głównym będzie znany trener sportów walki Mirosław Okniński, a konferansjerem dziennikarz Edward Durda.

"Skończyłem pisać biografię. Rozpoczynamy rozmowy z wydawcami"

Zaledwie kilkanaście dni po tym, jak Najman ujawnił, kiedy odbędzie się gala, na Twitterze opublikował kolejny wpis, w którym przekazał, że skończył pisać autobiografię. - Moi Drodzy 2021 rok będzie dla mnie szczególny. Już na pewno zakończę swoją sportową karierę, a w dniu wczorajszym skończyłem pisać swoją biografię. Wydamy ją w połowie roku, w tej chwili rozpoczynamy rozmowy z wydawcami. Z okazji Nowego Roku publikuje Wam fragment pierwszego rozdziału - napisał "El Testosteron".

W pierwszym rozdziale książki Najman opisał, kiedy i gdzie urodził się, jak wyglądało jego dzieciństwo i co wzbudzało jego zainteresowanie, gdy był dzieckiem. - Pierwsze dwa lata mojego życia mieszkaliśmy z rodzicami i starszą siostrą w samym centrum Częstochowy. To właśnie z tego okresu pochodzą moje pierwsze wspomnienia - możemy przeczytać we fragmencie pierwszego rozdziału autobiografii Najmana.