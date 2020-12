Oficjalnie! Znamy datę i rywala Błachowicza w pierwszej obronie tytułu

Zobacz wideo Kulisy walki Mateusza Masternaka. "Zawsze go proszę, by walczył w miarę bezpiecznie"

Jan Błachowicz we wrześniu znokautował Dominicka Reyesa w starciu o pas UFC wagi półciężkiej. Dana White potwierdził, że Polak 6 marca stanie do pierwszej obrony pasa, a jego rywalem zostanie Israel Adesanya, niepokonany mistrz wagi średniej, który chce spróbować swoich sił w wyższej kategorii.

"Israel w starciu z Jankiem nie miałby większych szans. Polak by go zdeklasował"

- Słyszałem, że Israel Adesanya chce się teraz ze mną zmierzyć. Nie ma problemu, jeśli jesteś gotowy do walki w marcu, zróbmy to. Przygotuj się na kilka fajerwerków - już kilka tygodni temu napisał na Twitterze Polak. Kto byłby faworytem tego starcia? Choć Nigeryjczyk wydaje się bardziej kompletnym zawodnikiem, to jednak warunki fizyczne i siła Polaka sprawia, że to Błachowicz powinien mieć większe szanse. - Israel jest kapitalnym zawodnikiem, ale jednak w starciu z Jankiem nie miałby większych szans. Polak by go zdeklasował. Janek ma zbyt dużą przewagę fizyczną i siłową nad Nigeryjczykiem. Życzyłbym sobie tej walki, bo wywindowałaby Janka na wyższy poziom medialności - mówił nam Mateusz Gamrot, nowy zawodnik UFC.

Do tej pory Adesanya stoczył 19 walk i wszystkie wygrał, większość przeciwników pokonał w kapitalnym stylu. Z kolei Błachowicz może pochwalić się 27 zwycięstwami. Polak ma na koncie także osiem porażek.