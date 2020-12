Przebili popisy Najmana na Fame MMA. Najman: "Fame zawiesi ich dożywotnio"

Marcin Najman na ostatniej gali Fame MMA wywołał skandal. Ale to, co stało się w Wigilię na AMC Fight Nights Global: Winter Cup w Moskwie, przebija chyba jego popisy. Do oktagonu weszli wtedy Władimir Miniejew i Magomied Ismaiłow. Nawet nie tyle by ze sobą walczyć, tylko by spotkać się twarzą w twarz. Wymiana spojrzeń trwała jednak krótko, bo obaj szybko rzucili się sobie do gardeł. A wraz z nimi kilkanaście osób, które wpadły do klatki. Interweniować musiała ochrona.

Rosyjski pięściarz znowu wpakował się w kłopoty. Podpadł wielkiemu koncernowi

Marcin Najman o aferze w Moskwie

- No to teraz mają przechlapane, bo Fame [MMA] zawiesi ich dożywotnio - napisał Marcin Najman na Instagramie, gdzie wrzucił wideo z bójki w Moskwie, czym nawiązał do ostatniej decyzji Fame MMA, która wykluczyła go ze swojej organizacji po skandalu, do jakiego doszło w trakcie i po walce z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim (więcej tutaj).

Miniejew i Ismaiłow już kiedyś spotkali się w klatce - w październiku 2018 roku, też podczas gali AMC Fight Nights Global, kiedy ich walka zakończyła się remisem. Rosyjskie media nie podają, czy i kiedy dojdzie do drugiego starcia, ale po ostatnich wydarzeniach wydaje się ono nieuniknione.

Marcin Najman organizuje pożegnalną galę. "Nie będzie takiego szamba"

Najman po rozstaniu z Fame MMA ogłosił, że sam zamierza teraz zorganizować swoją pożegnalną walkę. A nawet całą galę (VIP-MMA), która już wiadomo, że odbędzie się 13 lutego. - Na pewno podczas gali, którą ja organizuję, jak również podczas konferencji, które ja organizuję, nie będzie takiego szamba, z jakim mieliśmy do czynienia przy ostatnich konferencjach Fame MMA - w rozmowie z "Super Expressem" powiedział Najman, który 13 lutego zmierzy się w klatce z youtuberem Szymonem Wrześniem, znanym bardziej jako "Taxi Złotówa".

