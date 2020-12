Najman ogłosił koszt oglądania jego gali w PPV. Stoczy na niej ostatni pojedynek

- Miałem dwie konkretne propozycje, ale żadnych dalszych rozmów już nie będzie. Moją pożegnalną walkę zorganizują moi partnerzy biznesowi. To oni przetłumaczyli mi, bym przestał nabijać kabzę innym. Pojedynek odbędzie się w styczniu. Będzie to walka w formule MMA lub starcie bez reguł, bo coś takiego też rozważamy. A dlaczego w styczniu? By się nie roztrenować. Chcę podtrzymać formę, a jak sami widzieliście, obalenia wychodzą mi całkiem całkiem - żartował Marcin Najman, który o swojej pożegnalnej walce poinformował pod koniec listopada.

Marcin Najman zdradza kolejne szczegóły

A potem podawał kolejne szczegóły - m.in., że na gali VIP-MMA, która odbędzie się jednak nie w styczniu, a 13 lutego, pojawią się mistrzowie sportów walki: Ewa Piątkowska, Przemysław Opalach oraz Marcin Rekowski. A on sam zawalczy z youtuberem Szymonem Wrześniem, znanym bardziej jako "Taxi Złotówa", który od dłuższego czasu zabiega o pojedynek z nim.

We wtorek Najman zdradził, ile będzie kosztował dostęp do wydarzenia. "Cena PPV na gale VIP-MMA w przedsprzedaży 15,5 zł, w dniu gali 19,5 zł. Sprzedaż ruszy w dniu oficjalnej konferencji prasowej w połowie stycznia" - napisał Najman na Twitterze.

Wiadomo, że wszystkie pojedynki mają odbyć się w formule MMA. Sędzią głównym będzie Mirosław znany trener sportów walki Mirosław Okniński, a konferansjerem dziennikarz Edward Durda.

