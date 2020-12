Oficjalnie! Poznaliśmy rywala i datę kolejnej pożegnalnej walki Marcina Najmana

Marcin Najman zapowiada pożegnalną walkę już od co najmniej 10 lat. Ostatni raz w klatce miał być w listopadzie, gdy miał zawalczyć z "Don Kasjo" na zasadach pięściarskich, ale gdy tylko zdał sobie sprawę, że nie pokona rywala, to najpierw go obalił, a potem - już po ostrzeżeniu sędziego - kopnął. Najman został zdyskwalifikowany, ale to był dopiero początek zamieszania. Po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego Damian Herczyk, trener Najmana, podszedł do "Don Kasjo", którego obezwładnili ochroniarze, i wykręcił mu nogę, zrywając mu więzadła w stawie skokowym. Ostatecznie został zwolniony z federacji FAME MMA. Najman postanowił więc, że samemu zorganizuje galę, na której stoczy walkę wieczoru.

REKLAMA

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Najman z kolejną pożegnalną walką. Tym razem z "Taxi Złotówą"

Podejrzewano, że rywalem Najmana może zostać brat mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów z Pekinu, Szymona Kołeckiego, Sylwester. Najman na swojego rywala wybrał jednak Szymona "Taki Złotówę" Września. To zawodnik federacji FAME, ale do tej pory taksówkarz walczył jedynie z Bonusem BGC, którego w przeszłości pokonał nawet Najman.

Gala, na której zawalczą Najman i "Taxi Złotówa" została nazwana MMA-VIP i jak zapowiada Najman, ma się na niej znaleźć jeszcze kilka walk wielkich nazwisk ze świata sportów walki. Zdradził też, kiedy się odbędzie. - No to już oficjalnie. Pożegnalna gala już 13 lutego. Przedstawiam Wam swojego ostatniego rywala. Cała karta walk już niebawem - napisał Najman na Instagramie. - Walka oczywiście w formule MMA - dodał.

Najlepsza walka w historii UFC! "Nie jesteśmy godni, żeby to oglądać"

Jak Najman stał się jednym z najpopularniejszych celebrytów w kraju?

83 proc. ankietowanych uważa, że Najmana nie można nazywać sportowcem. Jak to się stało, że 41-latek z Częstochowy, którego umiejętności sportowe są niemal zerowe, stał się jednym z najpopularniejszych celebrytów w kraju?

Najman organizuje galę, na której stoczy ostatnią walkę. "Wielkie gwiazdy sportów walki"

- Po porażkach, których nie uznawał i braku sportowych sukcesów pozycja Najmana w środowisku zaczynała tracić na znaczeniu, ale jego nazwisko ciągle mogło się dobrze sprzedać. Świetnie to rozumieli Martin Lewandowski i Maciej Kawulski. Właściciele KSW zaproponowali mu kontrakt, ale po porażkach z Pudzianowskim i Saletą nigdy mu już propozycji nie złożyli. Najman jednak się nie zraził, a zaczął staranniej dobierać rywali. Zorganizował sobie nawet walkę o pas mistrza Europy w kickboxingu (niszowej) federacji WKU. "Pojedynek" pokazuje, jaki to był poziom. I tak na marginesie: czy ktoś zna zawodnika K-1, który w debiucie walczy o pas mistrzowski? - wskazywał dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum.

Najman ma wielki dług u Salety. "Nie zobaczyłem tych pieniędzy do dziś"