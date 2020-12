Fame MMA płaciło kolosalne sumy za walkę. "Często przepłacaliśmy"

Niejednokrotnie próbowano dowiedzieć się, ile dokładnie oferuje federacja Fame MMA za jedną walkę. Często spekulowano o kwotach sięgających kilkuset tysięcy złotych. W rozmowie z "MMA - bądź na bieżąco" do tematu zarobków celebrytów na galach Fame MMA odniósł się Wojciech Gola, który sam wchodził do oktagonu mierząc się m.in. z Bonusem BGC.

- Gdybym był małym twórcą i ktoś mi zaproponował walkę, bym powiedział: "Stary, ja w to wchodzę". Czasami dziwi mnie podejście osób, które mają mniej followersów i naprawdę duże gaże rzucają. Wcześniej nie do końca potrafiliśmy wycenić dobrze zawodnika. Te gaże osiągały wysokie wartości. To były kwoty paruset tysięcy złotych. Uważam, że często przepłacaliśmy - powiedział Wojtek Gola.

Wojciech Gola o przecenianiu celebrytów na Fame MMA. "Nauczyliśmy się szacować"

Z biegiem czasu oferty i wysokość gaży oferowanej przez władze Fame MMA zmieniły się na podstawie odpowiednich badań przeprowadzonych przez federacje. Wysokość zarobków uzależniono m.in. od zasięgów, jakie generuje przyłączenie się danego celebryty do gali.

- Nauczyliśmy się szacować. Widzimy, jakie ktoś ma zasięgi, ile generuje tutaj, tam. Wiemy, ile możemy dać. Ktoś się dziwi: "Tylko tyle?". A to nie jest tylko tyle, bo to są fajne pieniądze. Czasem naprawdę duże kwoty. Ale teraz wiemy ile dla którego influencera się należy. Więc jak ktoś rzuca totalnie za dużą kwotę, na przykład 100 tysięcy złotych, jak ma 200 tys. obserwujących na Instagramie, to jest za dużo pieniędzy - dodał współwłaściciel federacji Fame MMA.

Gale Fame MMA nie są dostępne w publicznej telewizji. Aby obejrzeć zmagania celebrytów w oktagonie należy wykupić dostęp do transmisji w systemie PPV. Zdaniem władz Fame MMA ostatnia gala przyniosła zdecydowane zyski i pobiła rekord oglądalności.