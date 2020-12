Dojdzie do walki włodarzy Fame MMA? W tle zakład o wielkie pieniądze!

Warunkiem, jaki stawia przed walką Wojciech Gola, jest zejście "Boxdela" do 90 kilogramów. Współwłaściciel Fame MMA przyznaje w komentarzach, że "takie walki już mnie nie bawią, chciałbym dać fajny, sportowy pojedynek. Zestawienie z 100 kg Michałem nie ma sensu". W przypadku zgody na wagę wybraną przez Michała Barona, zawodnik proponuje dodatkowe 10 tys. złotych dla Goli za każdy kilogram przewagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Gola coś tam pisze, że nie chce walczyć w kategorii do 100 kg - mordo, ja zejdę na 100 kg, a Ty zmasuj na 95 i jeszcze za każdy kilogram przewagi dam Ci +10 tys. PLN. Gdybym zszedł na 90 kg. to lekarz powiedział, że przypłacę to zdrowiem na tyle, że mogę mieć mega powikłania, naturalnie jestem endo dużym misiem i po prostu bardzo ciężko byłoby mi zrzucić te ostatnie kilogramy. Jeśli się nie zgodzisz na 97-100, to ta walka po prostu nigdy nie dojdzie do skutku, co moim zdaniem jest zmarnowaniem szansy na spoko cegłę w naszej karcie walk

- napisał w mediach społecznościowych Michał "Boxdel" Baron.

Wojciech Gola odmawia walki z "Boxdelem". Zakład o 100 tys. złotych

Wojciech Gola przyznał w komentarzach, że propozycja walki ze strony "Boxdela" była dla niego zaskoczeniem, a w ciągu najbliższych miesięcy chce odpocząć od walk i zająć się czymś innym. Jedynym warunkiem Goli jest zejście do Barona do odpowiedniej wagi. "Możemy się spotkać w wadze 90 kg żebyś był cięższy 5-8 kg na walce, a jak nie to 100 tys. dla mnie. Pytanie co w przypadku jak na ważeniu będziesz miał 120 kg?" - napisał w komentarzu Wojciech Gola zaznaczając, że "te 100 tysięcy przekażesz na wybrany przeze mnie cel charytatywny".

Są zainteresowani! Nie żartują. Andrzej Gołota może wrócić

Kolejna gala Fame MMA 9 odbędzie się w lutym 2021 roku. Fani federacji organizującej walki celebrytów poznali już starcie wieczoru, jakim będzie walka o pas w kategorii 84 kg między Jakubem "Kubańczykiem" Flasem a Michałem Malczyńskim. Do oktagonu wróci również znany z grupy Chillwagonu raper Patryk "KIZO" Woziński.

Pretendent do tytułu mistrza świata wyzwał "Don Kasjo"! Chce go zniszczyć na Fame MMA