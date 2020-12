Marcin Najman odpowiedział na zaczepki Don Kasjo! Oberwało się też legendzie

Na ostatniej gali FAME MMA doszło do skandalu w trakcie i po walce Marcina Najmana z "Don Kasjo". Chociaż pojedynek miał odbyć się na zasadach pięściarskich, to Najman najpierw rywala obalił, a później go kopnął. Za pierwsze przewinienie dostał ostrzeżenie, po drugim sędzia zakończył walkę, a Najman został zdyskwalifikowany.

Był to jednak tylko początek. Po ogłoszeniu werdyktu sędziowskiego, Damian Herczyk, trener Najmana, podszedł do "Don Kasjo", którego obezwładnili ochroniarze, i wykręcił mu nogę, zrywając mu więzadła w stawie skokowym. Od gali minął już ponad tydzień, ale Najman wciąż przeżywa imprezę FAME i nie może się pogodzić z dyskwalifikacją.

- Dzień przed walką z bestią dowiedziałem się, że to jednak nie będzie walka, tylko program telewizyjny. A teraz dowiedziałem się, że złamałem reguły walki. To już nie był program tv? Można się pogubić... Zapomniałem, że walczę z tym tchórzem, co się od początku bał walki w mma - napisał na Twitterze Najman.

Najman uderza w Saletę i "Don Kasjo"

W czwartek "Don Kasjo" oraz Przemysław Saleta byli gośćmi w programie Andrzeja Kostyry, w którym panowie rozmawiali między innymi na temat Najmana i ostatnich zajść. W programie nie zabrakło wielu złośliwości w stosunku do Najmana, który w piątek odpowiedział na nie w mediach społecznościowych.

"Moja odpowiedz? na wypociny Salety u Kostyry, kto?rego kanał od pocza?tku swój kontent opiera na mojej osobie" - napisał na Instagramie Najman, wrzucając filmik z jego walki z gali KSW 14, na której walczył z Saletą.

Chociaż Najman tamtą walkę przegrał w pierwszej rundzie przez poddanie, to na Instagram wrzucił początek walki, gdy miał w niej zdecydowaną przewagę. To wtedy sprowadził on Saletę do parteru i zasypywał go ciosami, będąc blisko zakończenia walki. Tak się jednak nie stało, a pojedynek ostatecznie wygrał Saleta.

Na filmiku Najman umieścił jeszcze napis "Tego się Don Kabel bał", sugerując, że "Don Kasjo" nie podejmując walki poza ustalonymi regułami, bał się powtórki z początku jego walki z Saletą na KSW 14.

FAME MMA zakończyło współpracę z Najmanem

Po skandalu na ostatniej gali FAME MMA poinformowało o zakończeniu współpracy z Najmanem. "Można było się pożegnać z oktagonem inaczej, ale Marcin Najman postanowił zrobić to w najgorszym stylu, jaki można sobie wyobrazić! Nie dajcie się przekonać, że Pana Najmana poniosły nerwy. Pięściarz nie sprowadza do parteru w walce bokserskiej jeżeli nie ma tego w planach. Tu nie zadziałał żaden „instynkt". To była zwykła ucieczka od walki" - napisano w oświadczeniu.

"Tak jak Marcin Najman zapowiadał, to była jego ostatnia walka w FAME MMA. NA PEWNO! Dodatkowo wobec niego jak i jego trenera, który zaatakował Kasjusza, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Niedługo wydamy stosowne oświadczenie. Przepraszamy Was i przepraszamy Kasjusza, za to co się przed chwilą wydarzyło w klatce".