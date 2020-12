"Czułam, jak moje nogi płoną". Nieudany zabieg zamienił się w koszmar

Klinikę w Sydney Athena Martinez odwiedziła dzień przed walką, którą miała stoczyć pod koniec listopada. Australijka chciała poddać się krioterapii. To popularny wśród sportowców zabieg, którzy chcą zregenerować mięśnie w nogach. Polega on na wystawieniu danej części ciała na działanie temperatury sięgającej nawet -180 stopni Celsjusza, lecz maksymalnie na 180 sekund. W przypadku Martinez zabieg trwał jednak dwa razy dłużej.

- Godzinę po krioterapii czułam, jak moje nogi płoną. Wysłałam zdjęcie moich nóg do przyjaciółki, która jest pielęgniarką. Powiedziała mi, żebym od razu udała się do szpitala Concord, ponieważ tam jest najlepszy oddział oparzeniowy. Bardzo cierpiałam. Nie mogłam spać, gdy w piątek lekarze zdjęli bandaże, powiedzieli, że muszą operować, bo mogę stracić nogi. Zaczęłam płakać. Nie czułam wtedy nóg, dlatego wiedziałam, że to poważne - powiedziała portalowi news.com.au Martinez.

Dotkliwa kontuzja zawodniczki MMA. Australijka prosi o wsparcie finansowe na leczenie i powrót do pełni sił

"Mój fizyczny ból jest stały, z poczuciem jakby moje nogi cały czas płonęły. Ale serce jest szczęśliwe, pełne miłości i wdzięczności. A to się liczy najbardziej. Pozostanę w łóżku przez najbliższe dwa tygodnie, ale wkrótce wrócę na nogi, do treningów, aby robić to, co kocham" - napisała pod postem na Instagramie 27-latka.

Operacja, którą musiała przejść Athena Martinez polegała na usunięciu martwego naskórka z obu nóg. W wyniku zabiegu zawodniczka doznała poparzeń drugiego i trzeciego stopnia. - Mam oparzenia około 50 proc. lewej nogi i 20 proc. prawej - dodała zawodniczka MMA.

27-latka uruchomiła na GoFoundMe zbiórkę, gdzie można wpłacać darowizny przeznaczone na leczenie i powrót do zdrowia. W rozmowie z mediami Martinez przyznała, że pieniądze pozostałe ze zbiórki przeznaczy na organizację charytatywną.

Joanna Lykouresis, dyrektor generalna Cryo Science Australia, podając przykład Atheny Martinez ostrzega, aby uważać na zabiegi z użyciem ciekłego azotu, które wykonane w nieodpowiedzialny sposób, mogą mieć tragiczne skutki. Wciąż nie wiadomo, kiedy zawodniczka wróci do pełni sił i będzie mogła ponownie walczyć w MMA.