Pretendent do tytułu mistrza świata wyzwał "Don Kasjo"! Chce go zniszczyć na Fame MMA

Jackiewicz opublikował post, w którym wyzwał "Don Kasjo" na pojedynek. Pięściarz mógłby walczyć z ostatnim rywalem Marcina Najmana zarówno na zasadach bokserskich, jak i mieszanych sztuk walki.

Don poJEB(Don Kasjo) & król zJEB(ja). Walka o $ i tron. Ja chce $$$ on uznanie. Katiusza mówi, że chce kozaka z UFC. Proponuje walke z zaJEBistym emerytem jako eliminator. Walka bez złośliwości i patologii co potrafimy odJEBać oba MY dwa ale nie tym razem. Co wy na to Fame MMA???

- napisał na Twitterze Rafał Jackiewicz.

"Don Kasjo" chciał rywala z UFC, przyszedł były bokser. Najpierw powrót do zdrowia

Władze Fame MMA nie odniosły się jeszcze do propozycji złożonej przez Rafała Jackiewicza. Nie wiadomo również, kiedy mogłoby dojść do ewentualnego starcia "Don Kasjo" z Jackiewiczem. Po ostatniej gali Fame MMA Kasjusz Życiński wciąż zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Marcin Najman ujawnił szokującą informację. "Dowiedziałem się o tym dzień przed walką"

- To poważniejsza kontuzja jest niż wszystkim się wydawało. Wszystko wskazuje na to, że Kasjusz będzie musiał mieć operację zerwanych ścięgien i uszkodzonego stawu. Na razie skupimy się na tym, by udzielić Kasjuszowi odpowiedniej pomocy, żeby kontuzje zaleczyć, a plany muszą się trochę opóźnić - powiedział kilka dni temu Krzysztof Rozpara, współwłaściciel Fame MMA.

Problemy "Don Kasjo" po walce z Najmanem. "Przed chwilą dostałem informację"

"Don Kasjo" doznał urazu po szarży trenera Najmana Damiana Herczyka. Po skończonej walce przez dyskwalifikację "El Testosterona", Herczyk chwycił i wykręcił kostkę Kasjusza. Władze Fame MMA wydały już oficjalne oświadczenie, w którym napisano o konsekwencjach wyciąganych zarówno wobec Marcina Najmana, jak i członka jego sztabu szkoleniowego.

43-letni Jackiewicz był w przeszłości pretendentem do pasa mistrzowskiego IBF w wadze półśredniej oraz występował w KSW.