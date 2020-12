Poważna kontuzja "Don Kasjo" po walce z Najmanem. Konieczna będzie operacja

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński po ostatniej gali Fame MMA 8 został kontuzjowany. Po zakończeniu walki przez dyskwalifikację Marcina Najmana, trener jego zespołu, Damian Herczyk, wykręcił kostkę "Don Kasjo". Życiński udał się do szpitala, gdzie zrobiono mu prześwietlenie kostki. Okazuje się, że obrażenia 28-latka są poważniejsze, niż zakładano.

REKLAMA

Marcin Najman został wyzwany na pojedynek. Dwóch rywali

Kontuzja "Don Kasjo" poważniejsza niż zakładano. Czeka go operacja

Skandaliczne zachowanie Hercyzka doprowadziło do zerwania ścięgien i uszkodzenia stawu. "Don Kasjo" będzie musiał przejść przez to operację. - Wszystko wskazuje na to, że Kasjusz będzie musiał mieć operację zerwanych ścięgien i uszkodzonego stawu. Także na razie skupimy się na tym, żeby udzielić Kasjuszowi odpowiedniej pomocy/wsparcia, żeby kontuzję zaleczyć, a plany muszą się trochę opóźnić - w rozmowie z mma.pl powiedział Krzysztof Rozpara, współwłaściciel FAME MMA.

Hitowe starcie na gali KSW! Dwóch byłych mistrzów zmierzy się w klatce

Kilka tygodni temu "Don Kasjo" zapowiadał, że po walce z Marcinem Najmanem będzie chciał walczyć z byłym zawodnikiem UFC. Taka walka na razie nie jest możliwa, ale władze FAME MMA pracują nad tym, by zakontraktować zawodnika z dużym nazwiskiem.