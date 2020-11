240 kg bloger vs 63 kg kobieta. Koniec mógł być tylko jeden. Absurdalna walka w Rosji [WIDEO]

Sporty walki nieustannie ewoluują, choć patrząc na niektóre nowe dyscypliny trudno nie oprzeć się wrażeniu, że raczej cofamy się w czasie. Kilka lat temu David Feldman, były amerykański pięściarz, założył organizację Bare Knuckle Fighting Championship, dzięki czemu walki na gołe pięści wróciły w USA po raz pierwszy od 1989 roku. Moda na hardkorowe walki trafiła też do Polski, gdzie zadebiutowały już trzy federacje: Wotore, Gromda i Genesis. Na rosyjskich galach sportów walki również dużo eksperymentują. Niedawno zorganizowali walki, które mają być hołdem dla starożytnej Sparty. Kilka dni temu, podczas gali "Our Business" znowu zszokowali świat.

Ważąca 63 kg Madzyuk pokonała olbrzyma [WIDEO]

W oktagonie Darina Madziuk, zawodniczka wagi koguciej (Do 63 kg) zmierzyła się z Grigorjim Czistiakowem, znanym blogerem, który waży 240 kg! I choć Rosjanka była lżejsza o 177 kg, to dała radę wygrać! Początkowo uciekała dużo, ale gdy Czistiakow zaczął się męczyć, to Madziuk zdołała przewrócić rywala i wyprowadzić tyle ciosów, tzw. młotków, że otyła gwiazda internetu odklepała. Kuriozalną walkę możecie obejrzeć tu:

Przegrany zapowiedział, że teraz zacznie dużo trenować, aby schudnąć i lepiej się prowadzić.

