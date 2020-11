Joanna Jędrzejczyk pokazała swój trening. Fani są zachwyceni "Maszyna!" [WIDEO]

Joanna Jędrzejczyk wraca do treningów. Polka już kilka tygodni temu zapowiedziała, że wraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie ćwiczyć pod okiem swojego sztabu szkoleniowego. "JJ" potwierdziła też, że jej następna walka będzie starciem o pas mistrzowski.

Zostałam stworzona do muay thai

- podpisała jedno z nagrań wideo na swoim Instagramie Joanna Jędrzejczyk.

Pod nagraniem Joanny Jędrzejczyk pojawiły się komentarze fanów zawodniczki MMA. Wielu osobom zaimponowała postawa Polki. "Tam się jakaś kolejka do bicia ustawiła", "Jest ogień", "Zawsze gotowa na wojnę!!! Kocham Cię, Mistrzyni", "Maszyna".

Jędrzejczyk nie walczyła od czasu marcowej porażki z Zhang Weili o pas UFC w kategorii słomkowej.

Joanna Jędrzejczyk na bieżąco udostępnia materiały w swoich mediach społecznościowych, informując kibiców o tym, co robi. W rozmowie z mediami 33-latka przyznała, że chciałaby walczyć "może raz na rok". - Kolejna walka będzie zdecydowanie o tytuł mistrzowski. Mówi się o walce Weili Zhang z Rose Namajunas i liczę na to, że do niej dojdzie. Zależy, kto będzie miał pas. Właśnie Joanna Jędrzejczyk, dziewczyna z Olsztyna, z Polski zostanie pretendentką do tytułu bez kolejnej walki jako eliminatora - dodała była mistrzyni UFC powołując się na obietnicę, jaką dał jej Dana White.