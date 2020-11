Internauci zauważyli szczegół w mieszkaniu Najmana. Saleta kpi. "Są jakieś granice żenady?!"

- Jeśli po takim zachowaniu, jak w walce z "Don Kasjo", Najman dostanie jakąś propozycję walki, to będę głośno mówił, żeby takie imprezy bojkotować. Jest szkodnikiem i powinien być wykluczony z wielkiej rodziny różnych sportów walki. On nie jest sportowcem, nie ma żadnego etosu pracy, honoru ani charakteru - powiedział Przemysław Saleta w rozmowie ze Sport.pl, którą zobaczyć możecie poniżej.

Zobacz wideo Saleta: Najman jest tchórzem i szkodnikiem. Powinien być wykluczony

Marcin Najman chwali się pasem Salety

Już po tej rozmowie Saleta zamieścił na Facebooku wpis, też dotyczący Najmana. Z jego zdjęciem - podrzuconym przez internautów - na którym widać za Najmanem w szklanej witrynie pas IBO zdobyty przez Saletę. "Internauci są czujni... a ja zastanawiam się, czy dla tego człowieka jest jakaś granica żenady?!!! - pyta Saleta. I dalej tłumaczy: "Podczas wywiadu z domu, w tle, widać pas IBO International, który zdobyłem w 1999 roku w walce z Asmirem Vojnoviciem. Pas, podobnie jak mnóstwo innych rzeczy, zostawiłem u niego na przechowanie (kolegowaliśmy się wtedy) przed wyjazdem do USA w 2005 r. A po powrocie nie miałem już z nim kontaktu. Chyba że w międzyczasie Marcin zdobył pas IBO, a ja to przegapiłem" - dodaje ironicznie.

Z Najmana śmieją się też internauci. "Ideał sięgnął bruku", "To lepsza historia niż cała ta pseudowalka", - piszą pod wpisem Salety i sugerują, by może Saleta wybrał się po ten pas. "Chyba nie będziesz miał problemu, by go odebrać, jak i inne rzeczy. I tak się podda po sekundzie".

Fame MMA chce spełnić marzenia rywala Najmana. Padają wielkie nazwiska

Marcin Najman i krótka historia jego znajomości z Przemysławem Saletą

Saleta przed laty otworzył wspólnie z Najmanem szkółkę bokserską w Częstochowie. Ale wówczas łączyło ich znacznie więcej. A potem poróżniło, bo Najman nie tylko zakolegował się z Saletą (pisało się nawet o ich przyjaźni), ale znalazł także wspólny język z jego drugą żoną, Ewą Byzdrą. Wynikł z tego romans, a kiedy zdjęcia Najmana i Byzdry zaczęły wyciekać do mediów, Saleta publicznie znienawidził byłego wspólnika. Na tyle, że nawet wszedł z nim do ringu. I to nawet dwa razy - w 2010 i 2011 roku. Ale o wyniku tych starć chyba nie trzeba wspominać: pierwszą walkę - na gali KSW 14 - Saleta wygrał przez duszenie, drugą - na gali MMA Attack - przez poddanie Najmana w pierwszej rundzie spowodowane kontuzją nogi.

Saleta to były polski kick-boxer i bokser wagi ciężkiej, mistrz świata w kick-boxingu, a także mistrz Polski, Europy i interkontynentalny w zawodowym boksie, który teraz komentuje w różnych telewizyjnych programach, m.in. w Etoto TV.

