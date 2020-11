Oświadczenie FAME MMA: "Zastosowana zostanie najsurowsza z możliwych kar". Federacja wysyła też zawiadomienie o przestępstwie

W sobotę Marcin Najman miał stoczyć pojedynek z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na zasadach pięściarskich. Gdy 41-latek poczuł, że sobie nie radzi, a było to już na początku pierwszej rundy, to zdecydował się na celowe złamanie reguł. I to dwukrotne. Najpierw obalił rywala, a następnie - tuż po ostrzeżeniu od sędziego - kopnął "Don Kasjo" w nogę. Tym samym wykopał się z polskiej federacji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nieprawdopodobne! Za to Najman został zdyskwalifikowany i wyrzucony z FAME MMA [WIDEO]

- Gdy walczy się ze Świnią, która próbuje ci rozbić rodzinę i która jako jedyna nie chce walczyć w mma, pomimo iż walczy w Fame Mma. To może się człowiek zagotować - w ten sposób Marcin Najman odniósł się do dyskwalifikacji.

Oficjalnie: Najman wyrzucony

W stosunku do Pana Marcina Najmana zastosowana zostanie najsurowsza z możliwych kar polegających na dożywotniej dyskwalifikacji jego osoby z jakiejkolwiek aktywności związanej z Federacją FAME MMA. Nadto, w związku z nieakceptowalnym, niesportowym zachowaniem oraz rażącym naruszeniem zapisów umowy, która stanowiła podstawę jego udziału w gali FAME MMA 8, Federacja podjęła decyzję o podjęciu kroków prawnych, polegających na rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym wyżej wskazanej umowy z wyłącznej winy Pana Marcina Najmana, co w konsekwencji doprowadzi do niewypłacenia całości honorarium, jakie miał otrzymać z tego tytułu od FAME MMA. Jednocześnie Federacja podjęła decyzję o przekazaniu części przedmiotowej kwoty pieniężnej Panu Kasjuszowi Życińskiemu. Pozostała część honorarium zostanie przekazana Polskiemu Związkowi MMA (PZMMA) w celu wsparcia młodych i utalentowanych amatorów sztuk walk.

Ukarany został także trener Najmana, Damian Herczyk, który rzucił się na Życińskiego i skręcił mu kostkę, przez co zerwały mu się więzadła. FAME MMA oświadcza, że zachowanie Herczyka musi spotkać się z bezwzględnym sprzeciwem zarówno samej Federacji, jak i całego środowiska MMA w tym zakresie.

- W odniesieniu do czynów popełnionych podczas przedmiotowego zdarzenia przez Pana Damiana Herczyka Federacja FAME MMA podjęła decyzję o nałożeniu na niego dożywotniej dyskwalifikacji połączonej z zakazem uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez Federację w przyszłości. W związku ze stratami wizerunkowymi, jak i materialnymi FAME MMA zdecydowało o podjęciu kroków prawnych mających na celu naprawienie szkody wyrządzonej Federacji przez bezprawne działanie Damiana Herczyka oraz utracone przez FAME MMA w przyszłości korzyści materialne. Nadto w związku z uzasadnionym podejrzeniem bezprawności czynów, jakie popełnił Pan Damian Herczyk w stosunku do Pana Kasjusza Życińskiego, Federacja skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Pana Damiana Herczyka. (Pozostała część oświadczenia w komentarzu pod postem) - czytamy w ogłoszeniu FAME MMA.