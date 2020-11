Marcin Wasilewski nie skończył sportowej kariery. Borek: Ja nie sądzę, ja to wiem

Dostałem wiele pytań na temat mojej przyszłości. Pragnę poinformować, że kończę moją przygodę jako profesjonalny piłkarz - napisał w krótkim komunikacie Marcin Wasilewski, była podpora reprezentacji Polski. Mówiło się, że dołączy do Sławomira Peszki i Radosława Majewskiego, którzy występują w Wieczystej Kraków. W piątek "Wasyl" ostatecznie zdementował plotki i ogłosił, że kończy zawodową karierę piłkarską. Być może jednak wciąż będzie szukał sportowej adrenaliny. Tak przynajmniej twierdzi Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego i promotor bokserski.

REKLAMA

Chalidow zmierzy się z Pudzianowskim? "Jestem otwarty, jeżeli kibice tego chcą"

Zobacz wideo Mike Tyson vs Roy Jones Jr. "Ludzie chcą Tysona. Nieważne, ile ma lat"

Wasilewski kontra Augustyn w MMA?

- Może nie zakończył kariery sportowej. Ja nie sądzę, że tak jest, ja to wiem. Ktoś rzucił pomysł, że byłaby dobra walka Marcina Wasilewskiego z Błażejem Augustynem [32-letni obrońca Jagiellonii Białystok]. Myślę, że któraś z organizacji przekona go, żeby wyszedł do klatki. Wiem, że to zawsze było marzenie Marcina - powiedział komentator w programie "Misja Futbol".

W przeszłości spekulowano, że KSW chętnie zaprosiłoby Wasielewskiego do współpracy. W 2012 roku na gali KSW 20 wystąpił Jacek Wiśniewski. Były piłkarz ekstraklasy zmierzył się z Kamilem Walusiem, ale przegrał.

Marcin Najman ukarany po skandalu! Wiemy, gdzie trafią jego pieniądze

Wasilewski miał piękną karierę piłkarską

Wasilewski to 60-krotny reprezentant Polski, uczestnik mundialu w 2006 r. i mistrzostw Europy 2008 i 2012 r. W ekstraklasie zagrał 208 meczów, ale karierę zrobił głównie na Zachodzie - z Anderlechtem zdobył siedem trofeów, w 2016 r. zdobył z Leicester sensacyjne mistrzostwo Anglii.