Chalidow zmierzy się z Pudzianowskim? "Jestem otwarty, jeżeli kibice tego chcą"

Mamed Chalidow po zwycięstwie w kapitalnym stylu ze Scottem Askhamem odzyskał mistrzowski pas wagi średniej KSW. 40-latek odzyskał także miłość do MMA i jest chętny na kolejne wyzwania. Spekuluje się, że zanim dojdzie do trylogii z Brytyjczykiem, to nowym rywalem Czeczena może zostać Roberto Soldić, czyli mistrz wagi półśredniej, który właśnie brutalnie pobił Michała Materlę. Być może szansę otrzyma 30-letni Cezary Kęsik, niepokonana wschodząca gwiazda polskiego MMA. Ale okazuje się, że Mamed jest otwarty także na inne ciekawe starcia.

Chalidow kontra Pudzianowski?

Mistrz KSW był gościem radia "Uwierz w muzykę", gdzie przyznał, że czuje się świetnie. - Przez ostatnie pięć lat byłem w śpiączce. Spałem. Nie mogłem w sobie obudzić tego zawodnika, którym byłem wcześniej. Dzisiaj czuję, że wróciłem. Wrócił też głód. I chciałbym pokonywać kolejne szczyty. Jestem gotowy na kolejne wyzwanie. Mimo tego, że mam czterdzieści lat, czuję jakbym miał dwadzieścia, psychicznie i fizycznie - powiedział Mamed.

Chalidow odpowiedział na pytanie odnośnie potencjalnej walki z Mariuszem Pudzianowskim lub Szymonem Kołeckim, a więc zawodnikami wagi ciężkiej. - Jeżeli KSW będzie chciało zorganizować taką super walkę, to jestem chętny. Zawsze byłem otwarty na różne walki. Schodziłem w dół i szedłem w górę. Jestem gotów zawalczyć z każdym, nawet z ciężkim. Jeżeli jest zainteresowanie i ludzie chcą to zobaczyć. Wszystko przede wszystkim robimy dla widza - zakończył Mamed.

- W KSW często bywa tak, że przychodzi ktoś z zagranicy i na dzień dobry dostaje walkę o pas, a polski zawodnik zazwyczaj musi się cierpliwie wspinać po drabince. Jeśli jednak bym dostał propozycję walki z Mamedem Chalidowem, to bym się nad nią nie zastanawiał ani chwili - mówi nam niepokonany Cezary Kęsik (12-0), jeden z potencjalnych rywali Czeczena.

