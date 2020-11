Marcin Najman ukarany po skandalu! Wiemy, gdzie trafią jego pieniądze

Walka Marcina Najmana z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim miała odbyć się na zasadach bokserskich. Do ustalonych wcześniej zasad nie zastosował się 41-letni "El Testosteron", który w trakcie starcia kopnął oraz obalił swojego przeciwnika. Władze Fame MMA przyznały, że nie będą tolerować takich zachowań i wyrzuciły go z organizacji.

- Najman dostanie karę finansową. To jest mechanizm, który jest zapisany w naszych umowach. Musi ponieść konsekwencje. Ta kara może być większa od jego gaży. Tylko, żeby nie było, że któryś z widzów zarzuci nam, że w taki sposób chcemy zarobić pieniądze. Taka kara na pewno będzie, a fundusze, które w ten sposób będą “zaoszczędzone" przekażemy na wsparcie ALMMY (fundacji wspierającej amatorskie MMA) - powiedział MMA.pl Krzysztof Rozpara, jeden z szefów Fame MMA.

Tuż po zakończeniu starcia Najmana z "Don Kasjo" stwierdzono, że walka mogła zostać ustawiona. W jednym z zakładów bukmacherskich po wysokim kursie można było postawić zakład, że mimo ustalonych zasad bokserskich, "El Testosteron" zostanie zdyskwalifikowany za kopnięcie. - Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mamy dość mocne podejrzenia, że było to działanie z góry zaplanowane. Nie były to emocje i działania pod wpływem sytuacji, nerwów. Tylko po prostu zaplanowana akcja - przyznał jeden z szefów Fame MMA.

Do wielkiego zamieszania i awantury doszło też tuż po walce. Trener Marcina Najmana - chcąc uspokoić "Don Kasjo" - wykręcił mu nogę, przez co ten wylądował w szpitalu. Później przeprosił za swoje zachowanie.

