Ubił go! Najlepszy nokaut UFC 255. Sędzia nie miał wyboru [WIDEO]

Pierwsza runda walki Craiga z Ruą na gali UFC 255 rozpoczęła się do wysokiego kopnięcia tego pierwszego. Po chwili noga zawodnika ze Szkocji powędrowała w kierunku korpusu rywala. Rua odpowiedział lowkickiem. Kolejne kopnięcia w wykonaniu Craiga, najpierw wysokie, po chwili w tułów. Następnie szarża ciosami prostymi w wykonaniu Brazylijczyka, po której ustawił przeciwnika na siatce. Widać było presję wywieraną przez legendarnego "Shoguna".

REKLAMA

Zobacz wideo Janikowski: Najbardziej boli mnie przegrana z Szymonem Kołeckim

Craig próbował utorować sobie pozycję boczną, jednak rywal skutecznie mu to uniemożliwiał, był nawet w stanie powrócić do stójki. "Shogun" wstał, jego głowa znajdowała się jednak w uchwycie. Po chwili rywal ponownie sprowadził walkę do parteru, tym razem Rua sprawniej wstał. Chwilę później nastąpił krótki lewy Craiga mający na celu utorowanie sobie sprowadzenia walki do parteru, co udanie uczynił. Próbując wstać, Brazylijczyk oddał plecy, po chwili zdołał jednak odwrócić pozycję i to on sprowadził oponenta do parteru, znajdując się z góry. Na koniec pierwszej rundy było kilka ciosów spuszczonych z góry przez Mauricio Ruę.

Ależ szarża w hitowej walce UFC! Rywal nie wiedział, co się dzieje [WIDEO]

Sędzia musiał przerwać pojedynek

Drugą rundę Craig rozpoczął od niskiego kopnięcia. Rua odpowiedział krótkim lewym prostym. Następnie kolejny lowkick w wykonaniu Szkota. Brazylijczyk wywierał presję, ustawiając przeciwnika na siatce, skąd jednak Craig nie pozostawał dłużny i stale wyprowadzał kopnięcia. Szkot spróbował sprowadzenia pod siatką, w odpowiedzi na co zawodnik z Brazylii podchwycił jego głowę, szukając duszenia. Nieskutecznie jednak, bo Craig udanie obalił rywala. "Shogun" ponownie oddał plecy, co rywal wykorzystał do poszukania przełożenia ręki pod brodą, po chwili próbując też duszenia. Rua zdołał jednak wyjść z niedogodnej pozycji i powrócić do stójki, lecz nie na długo, gdyż Craig konsekwentnie dążył do parteru. Rua znalazł się w żółwiu, Craig wtedy wyprowadzał mnóstwo ciosów, co finalnie zmusiło sędziego do przerwania pojedynku.

Alarm! Fatalne informacje przed niedzielnym konkursem. Skoki mogą zostać storpedowane

W ten sposób Paul Craig udanie zrewanżował się przeciwnikowi za remis w pierwszym pojedynku. To drugie zwycięstwo z rzędu odniesione przez zawodnika ze Szkocji.

Więcej informacji o sportach walki na portalu inthecage.pl.